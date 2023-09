September 23, 2023 / 11:35 AM IST

మొహాలీ: ఆస్ట్రేలియాతో జ‌రిగిన తొలి వ‌న్డేలో భార‌త్ అయిదు వికెట్ల తేడాతో నెగ్గిన విష‌యం తెలిసిందే. వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్‌కు ముందు భార‌త్ మంచి ఫామ్‌లోకి వ‌చ్చేసింది. ఈ మ్యాచ్‌లో ఆస్ట్రేలియా బ్యాట‌ర్ మార్న‌స్ ల‌బుషేన్ ఔటైన తీరు చూడాల్సిందే. అశ్విన్ వేసిన బౌలింగ్‌లో.. ల‌బుషేన్ అనూహ్యంగా ఔట‌య్యాడు. ఆఫ్ లెన్త్‌పై ప‌డిన బంతిని రివ‌ర్స్ స్వీప్ చేసేందుకు అశ్విన్ ప్ర‌య‌త్నించాడు. అయితే ఆ బంతి అత‌ని బ్యాట్ నుంచి మిస్సైంది. వికెట్ కీప‌ర్ కేఎల్ రాహుల్(KL Rahul) కూడా ఆ బాల్‌ను అందుకోవ‌డంలో విఫ‌లం అయ్యాడు. కానీ రాహుల్ ప్యాడ్స్‌కు త‌లిగిన ఆ బంతి రివ‌ర్స్‌లో వ‌చ్చి వికెట్ల‌ను ఢీకొట్టింది. అయితే ఆ స‌మ‌యంలో బ్యాట‌ర్ ల‌బుషేన్ కాలు క్రీజ్ దాటింది. దీంతో థార్డ్ అంపైర్‌.. ల‌బుషేన్‌ను ఔట్‌గా ప్ర‌క‌టించాడు. వ‌న్డే క్రికెట్‌లో చాలా కాలం త‌ర్వాత అశ్విన్ ఖాతాలోకి వికెట్ వెళ్లింది.

