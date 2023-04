April 7, 2023 / 06:42 PM IST

IPL 2023 : ఐపీఎల్ అంటేనే నే ప‌రుగుల వ‌ర‌ద‌. ఈ లీగ్‌లో హిట్ట‌ర్లు ధ‌నాధ‌న్ బ్యాటింగ్‌తో సిక్స‌ర్ల మోత మోగిస్తారు. రికార్ఢులు బ‌ద్ధ‌లు కొడ‌తారు. అలాంది కొంద‌రు విధ్వంస‌క‌ బ్యాట‌ర్లు డ‌కౌట్‌గా వెనుదిరిగి చెత్త రికార్డు మూట‌గ‌ట్టుకున్నారు. కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్ బ్యాట‌ర్ మ‌న్‌దీప్ సింగ్(Mandeep Singh) ఎక్కువ సార్లు డ‌కౌట్ అయిన బ్యాట‌ర్‌గా రికార్డు సృష్టించాడు. మ‌న్‌దీప్ ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు 15 సార్లు ఖాతా తెర‌వ‌కుండానే పెవిలియ‌న్ చేరాడు.

ఏప్రిల్ 6న రాయల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరుపై మ‌న్‌దీప్ డ‌కౌట్ అయ్యాడు. డెవిడ్ విల్లే బౌలింగ్‌లో మొద‌టి బంతికే బౌల్డ్ అయ్యాడు. దాంతో, అత‌ను హిట్‌మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ‌(ముంబై ఇండియ‌న్స్), దినేశ్ కార్తిక్(రాయల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు)ల‌ను వెన‌క్కి నెట్టాడు. రోహిత్, కార్తిక్ ఇద్ద‌రూ 14 సార్లు డ‌కౌట్ అయి రెండో స్థానంలో కొన‌సాగుతున్నారు. పీయూష్ చావ్లా, హ‌ర్భ‌జ‌న్ సింగ్, పార్థివ్ ప‌టేల్, అంజిక్యా ర‌హానే, అంబ‌టి రాయుడు 13 సార్లు డ‌కౌట్ అయ్యారు.

