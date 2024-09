Duleep Trophy 2024 | సుతార్ స్పిన్ మ్యాజిక్.. ఇండియా సీ బోణీ

September 7, 2024 / 04:53 PM IST

Duleep Trophy 2024 : దులీప్ ట్రోఫీలో ‘ఇండియా సీ’ జ‌ట్టు బోణీ కొట్టింది. ‘ఇండియా డీ’పై నాలుగు వికెట్ల తేడాతో రుతురాజ్ గైక్వాడ్ సేన ఘ‌న విజ‌యం సాధించింది. స్పిన్న‌ర్ మానవ్ సుతార్(7/49) సంచ‌ల‌న బౌలింగ్‌తో ఇండియా డీ బ్యాటింగ్ లైన‌ప్‌ను కూల్చాడు. ఆ త‌ర్వాత‌ 233 ప‌రుగుల ఛేద‌న‌లో యువ‌కెర‌టం అభిషేక్ పొరెల్ (35 నాటౌట్) అద్భుతంగా పోరాడాడు. దాంతో, మూడో రోజు ఆద్యంతం ఉత్కంఠ పోరులో ఇండియా సీ విజ‌య‌ఢంకా మోగించింది.

ఇండియా సీ అద్భుత విజ‌యంలో బౌల‌ర్ల‌దే కీల‌క పాత్ర‌. అనంత‌పూర్‌లోని రూర‌ల్ డెవ‌ల‌ప్‌మెంట్ ట్ర‌స్ట్ స్టేడియంలో మానవ్ సుతార్‌(7/49), పేస‌ర్ విజ‌య్‌కుమార్(2/12)లు బంతితో ఇండియా డీ బ్యాట‌ర్ల‌ను వ‌ణికించారు. దాంతో రెండు ఇన్నింగ్స్‌ల్లో ఇండియా డీ స్వ‌ల్ప స్కోర్‌కే ప‌రిమితం అయింది. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో అంద‌రూ చేతులెత్తేసినా.. అక్ష‌ర్ ప‌టేల్ (86) హాఫ్ సెంచ‌రీతో మెర‌వ‌డంతో 164 ప‌రుగులకు ఆలౌట్ అయింది.

𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐟𝐨𝐫 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐂! 🙌

Abishek Porel (35*) and Manav Suthar (19*) hold their nerve to take India C past the finish line. They win by 4 wickets 👏

What an exciting roller-coaster of a match 🔥#DuleepTrophy | @IDFCFIRSTBank

