February 14, 2023 / 12:27 PM IST

ముంబై: వుమెన్స్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ కోసం మ‌హిళా క్రికెట‌ర్ల వేలం నిర్వ‌హించిన మ‌ల్లికా సాగ‌ర్‌పై క్రికెట‌ర్ దినేశ్ కార్తీక్ ప్ర‌శంస‌లు కురిపించాడు. భార‌త‌దేశ క్రికెట్ చ‌రిత్ర‌లో తొలిసారి ఓ మ‌హిళ ఆట‌గాళ్ల వేలం నిర్వ‌హించింది. సోమ‌వారం జ‌రిగిన వేలంలో మొత్తం 87 మంది మ‌హిళా క్రికెట‌ర్ల‌ను ఆయా ఫ్రాంచైజీలు కొనుగోలు చేశాయి. అయితే వేలం వేసిన మ‌ల్లికా సాగ‌ర్ ఇప్పుడు అంద‌రి నోట వినిపిస్తోంది. ఆమె వేలం నిర్వహించిన తీరు క్రికెట‌ర్ల‌ను విశేషంగా ఆక‌ట్టుకున్న‌ది. ఆక్ష‌న్ జ‌రిగిన తీరును దినేశ్ కార్తీక్ మెచ్చుకున్నాడు. త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో మ‌ల్లికా సాగ‌ర్‌పై ప్ర‌శంస‌లు కురిపించాడు.

మ‌ల్లికా సాగ‌ర్ అద్భుత‌మైన రీతిలో వేలం నిర్వ‌హించార‌ని, ఆమె చాలా కాన్ఫిడెంట్‌గా, క్లియ‌ర్‌గా, ఎంతో నేర్పుతో క్రికెట‌ర్ల వేలం నిర్వ‌హించిన‌ట్లు త‌న ట్వీట్‌లో దినేశ్ తెలిపాడు. వుమెన్స్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ వేలం నిర్వ‌హించిన బీసీసీకి కూడా కార్తీక్ త‌న ట్వీట్‌లో మెచ్చుకున్నాడు.

MALLIKA SAGAR is a terrific auctioneer

Confident , clear and very poised .

Straight away the right choices in the WPL

Well done @BCCI #WPLAuction #WPL2023

— DK (@DineshKarthik) February 13, 2023