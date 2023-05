May 24, 2023 / 11:34 PM IST

IPL 2023 : ఐపీఎల్ ప్లే ఆఫ్స్, నాకౌట్ మ్యాచులో ఇప్ప‌టివ‌ర‌కూ ఓట‌మెరుగ‌ని ముంబై ఇండియ‌న్స్ రికార్డు విజ‌యం సాధించింది. 16వ సీజ‌న్‌ల్‌(IPL 2023) ఎలిమినేట‌ర్(Eliminator match) మ్యాచ్‌లో ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్‌పై 81 ప‌రుగుల తేడాతో గెలిచింది. 183 టార్గెట్ ఛేద‌న‌లో మార్క‌స్ స్టోయినిస్(40), దీపక్ హుడా(15) మాత్ర‌మే పోరాడారు. ఆకాశ్ మ‌ధ్వాల్ ఐదు వికెట్ల‌తో ల‌క్నో ప‌త‌నాన్ని శాసించాడు. దాంతో, కృనాల్ పాండ్యా సేన ఓట‌మితో టోర్నీ నుంచి నిష్క్ర‌మించింది. ముంబై క్వాలిఫైయ‌ర్ 2 పోరులో డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ గుజ‌రాత్ టైటాన్స్‌ను ఢీ కొట్టనుంది.

ప్లే ఆఫ్స్ పోటీలో ఐదు సార్లు చాంపియ‌న్ ముంబై ఇండియ‌న్స్ అద‌రగొట్టింది. చెపాక్ స్టేడియంలో ల‌క్నోను ఓ ఆట ఆడుకుంది. మొద‌ట 182 ర‌న్స్ కొట్టిన ముంబై ఆ త‌ర్వాత ల‌క్నోను 101కు ఆలౌట్ చేసింది. ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌లో ఓపెన‌ర్‌గా వ‌చ్చిన ఇంపాక్ట్ ప్లేయ‌ర్ కైల్ మేయ‌ర్స్ (18), ప్రేర‌క్ మ‌న్క‌డ్(3) ప‌వ‌ర్ ప్లేలోనే వెనుదిరిగారు. కృనాల్ పాండ్యా)(,ఆ త‌ర్వాత ఆకాశ్ మ‌ధ్వాల్ ఒకే ఓవ‌ర్లో ఆయుశ్ బ‌దోని(1)ని నికోల‌స్ పూర‌న్(0)ను డ‌కౌట్ చేశాడు. ఆ త‌ర్వాత మార్క‌స్ స్టోయినిస్(40), దీపక్ హుడా(15) ఒక‌రి వెన‌క ఒక‌రు ర‌నౌట్ అయ్యి పెవిలియ‌న్‌కు క్యూ క‌ట్టారు. దాంతో, ల‌క్నోచేతి నుంచి మ్యాచ్ చేజారింది.

The Mumbai Indians win by 81 runs and progress to the #Qualifier2 of #TATAIPL 2023 👏🏻👏🏻

ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్‌ల్‌(IPL 2023) ఎలిమినేట‌ర్(Eliminator match) మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియ‌న్స్ భారీ స్కోర చేసింది. 8 వికెట్ల న‌ష్టానికి 182 ప‌రుగులు కొట్టింది. ముంబై ఓపెన‌ర్లు రోహిత్ శ‌ర్మ(11), ఇషాన్ కిష‌న్(15) 38 ర‌న్స్‌కే పెవిలియ‌న్ చేరారు. ఆ స‌మ‌యంఓ గ‌త మ్యాచ్ సెంచ‌రీ హీరో కామెరూన్ గ్రీన్(41), సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్(33) కీల‌క ఇన్నింగ్స ఆడారు. అయితే.. న‌వీన్ ఉల్ హ‌క్ ఒకే ఓవ‌ర్లో వీళ్లిద్ద‌రిని ఔట్ చేసి ముంబైని దెబ్బ‌కొట్టాడు. ఆఖ‌ర్లో తిల‌క్ వ‌ర్మ‌(26), ఇంపాక్ట్ ప్లేయ‌ర్‌ నేహ‌ల్ వ‌ధేరా(23) టిమ్ డేవిడ్(7) దంచ‌డంతో ముంబై పోరాడ‌గ‌లిగే ర‌న్స్ కొట్టింది. ల‌క్నో బౌలర్ల‌లో న‌వీన్ ఉల్ హ‌క్ 4, య‌శ్ ఠాకూర్ 3 వికెట్లు తీశారు. మొహ్సిన్ ఖాన్‌కు ఒక వికెట్ ద‌క్కింది.

Look who’s off to 📍Ahmedabad to meet the Gujarat Titans 😉

Congratulations to the 𝗠𝗨𝗠𝗕𝗔𝗜 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔𝗡𝗦 who make it to #Qualifier2 🥳#TATAIPL | #Eliminator | #LSGvMI | @mipaltan pic.twitter.com/9c1QobgnhU

— IndianPremierLeague (@IPL) May 24, 2023