April 7, 2023 / 11:04 PM IST

IPL 2013 : ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్ సొంత గ‌డ్డ‌పై రెండో విజ‌యం సాధించింది. మూడో మ్యాచ్‌లో ఐదు వికెట్ల తేడాతో స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌పై గెలుపొందింది. మొద‌ట స్పిన్ ఉచ్చుతో హైదరాబాద్ బ్యాట‌ర్ల‌ను వ‌ణికించిన ల‌క్నో.. ఆ త‌ర్వాత స్వ‌ల్ప ల‌క్ష్యాన్ని 4 ఓవ‌ర్లు ఉండ‌గానే ఛేదించింది. కెప్టెన్ కెప్టెన్ రాహుల్(35), కృనాల్ పాండ్యా(34) విలువైన ఇన్నింగ్స్ ఆడారు. అన్ని విభాగాల్లో విఫ‌ల‌మైన హైద‌రాబాద్ వ‌రుస‌గా రెండో ఓట‌మిని మూట‌గ‌ట్టుకుంది.

స్వ‌ల్ప ల‌క్ష్యంతో బ‌రిలోకి దిగిన ల‌క్నో ప‌వ‌ర్ ప్లేలో రెండు కీల‌క వికెట్లు కోల్పోయింది. డేంజ‌ర‌స్ కైల్ మేయ‌ర్స్‌(13)ను ఫ‌జ‌ల్‌హ‌క్ ఫారుఖీ ఔట్ చేశాడు. భువ‌నేశ్వ‌ర్ కుమార్ ఒంటి చేత్తో అద్భుత‌మైన క్యాచ్ ప‌ట్ట‌డంతో దీప‌క్ హుడా (7) వెనుదిరిగాడు. ఆ త‌ర్వాత‌.. కేఎల్ రాహుల్(18) కృనాల్ పాండ్యా(34) ధాటిగా ఆడి స్కోర్‌బోర్డును ప‌రుగులు పెట్టించారు. వీళ్లు మూడో వికెట్‌కు 55 ర‌న్స్ జోడించారు.

ఆదిల్ ర‌షీద్ 15వ ఓవ‌ర్‌లో రాహుల్, రొమ‌రియో షెఫ‌ర్డ్‌(0)ను వ‌రుస బంతుల్లో ఎల్బీగా ఔట్ చేశాడు. నికోల‌స్ పూర‌న్(11), మార్క‌స్ స్టోయినిస్(10) అజేయంగా నిలిచి జ‌ట్టును గెలిపించారు. విజ‌యానికి రెండు పరుగులు కావాల్సిన ద‌శ‌లో నికోల‌స్ పూర‌న్(11) సిక్స్ కొట్టి మ్యాచ్ ముగించాడు. హైద‌రాబాద్ బౌల‌ర్ల‌లో ఆదిల్ ర‌షీద్ రెండు వికెట్లు తీశాడు. ఫ‌జ‌ల్‌హ‌క్ ఫారుఖీ, భువ‌నేశ్వ‌ర్ కుమార్, ఉమ్రాన్ మాలిక్‌కు ఒక్కో వికెట్ ద‌క్కింది.

