April 19, 2024 / 10:20 PM IST

CSK vs LSG : చెన్నై నిర్దేశించిన 177 ప‌రుగుల ఛేద‌న‌లో ల‌క్నో ఓపెన‌ర్లు ఉతికేస్తున్నారు. క్వింట‌న్ డికాక్‌(34), కేఎల్ రాహుల్(46)లు పోటాపోటీగా బౌండ‌రీలతో విరుచుకుప‌డుతున్నారు. దాంతో ల‌క్నో స్కోర్ ప‌రుగులు పెడుతోంది. వీరిద్ద‌రి జోరుతో 9 ఓవ‌ర్ల‌కే ల‌క్నో స్కోర్ 84కు చేరింది. ఇంకా ల‌క్నో విజ‌యానికి 66 బంతుల్లో 93 ర‌న్స్ కావాలంతే.

The #LSG skipper looks in tremendous touch ✨@LucknowIPL inch closer to the 100-run mark 👌👌

