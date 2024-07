July 26, 2024 / 03:09 PM IST

Rahul Gandhi : లోక్‌సభలో ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడు, కాంగ్రెస్‌ ఎంపీ రాహుల్‌గాంధీ ఇవాళ ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని సుల్తాన్‌పూర్‌లో పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా ఓ వీధిలో చెప్పులు కుట్టే కొట్టు దగ్గర ఆగారు. ఆ కొట్టు ముందు కూర్చుని అక్కడ చెప్పులు కుడుతున్న వ్యక్తితో కాసేపు ముచ్చటించారు. అతని సాధకబాధకాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. అతడికి తన వంతుగా ఆర్థిక సాయం చేస్తానని హామీ ఇచ్చి తన మంచి మనసు చాటుకున్నారు.

#WATCH | Congress MP & LoP Lok Sabha Rahul Gandhi meets and interacts with a cobbler during his visit to UP’s Sultanpur pic.twitter.com/gwEhvGuJ95

రాహుల్‌గాంధీ కలిసి వెళ్లిన అనంతరం ఆ చెప్పులు కుట్టే వ్యక్తి రామ్‌ చైత్‌ మీడియాతో మాట్లాడారు. రాహుల్‌గాంధీ తన చెప్పుల కొట్టు దగ్గరికి రావడంపై ఆయన సంతోషం వ్యక్తంచేశారు. తాను షూలు, చెప్పులు ఎలా తయారు చేస్తానో రాహుల్‌గాంధీకి చూపించానని రామ్‌ చైత్‌ చెప్పారు. తన ఆర్థిక పరిస్థితి బాగాలేదని, సాయం చేయాలని తాను రాహుల్‌గాంధీని కోరానని చైత్‌ తెలిపారు.

#WATCH | Cobbler Ram Chait with whom Congress MP & LoP Lok Sabha Rahul Gandhi met in Sultanpur today, says, “I told him I was financially weak and asked him for some help. I also showed him how I mend shoes.” pic.twitter.com/Pyo9rEQWFM

— ANI (@ANI) July 26, 2024