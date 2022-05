LSG vs RR | టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న రాజస్థాన్.. లక్నోతో కీలక మ్యాచ్

May 15, 2022 / 07:20 PM IST

ప్లేఆఫ్స్ బెర్తు ఖాయం చేసుకోవడానికి కచ్చితంగా గెలవాల్సిన పోరులో.. కొత్త జట్టు లక్నోతో పోరాడేందుకు రాజస్థాన్ సిద్ధమైంది. బ్రబోర్న్ స్టేడియం వేదికగా జరగనున్న ఈ మ్యాచ్‌లో రాజస్థాన్ సారధి సంజూ శాంసన్ టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్నాడు. తమ జట్టులో రెండు మార్పులు చేసినట్లు శాంసన్ తెలిపాడు.

రాసీ వాన్ డర్ డస్సెన్ స్థానంలో జిమ్మీ నీషమ్, కుల్దీప్ సేన్ స్థానంలో ఓబెడ్ మెకాయ్ ఆడుతున్నట్లు చెప్పాడు. లక్నో జట్టులో కూడా ఒక మార్పు జరిగినట్లు కేఎల్ రాహుల్ వెల్లడించాడు. కరణ్ శర్మ స్థానంలో రవి బిష్ణోయి ఆడుతున్నట్లు తెలిపాడు.

రాజస్థాన్ రాయల్స్: జోస్ బట్లర్, యశస్వి జైస్వాల్, సంజూ శాంసన్ (కెప్టెన్), దేవదత్ పడిక్కల్, జేమ్స్ నీషమ్, రియాన్ పరాగ్, రవిచంద్రన్ అశ్విన్, ట్రెంట్ బౌల్ట్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, యుజ్వేంద్ర చాహల్, ఓబెడ్ మెకాయ్

లక్నో సూపర్ జెయింట్స్: క్వింటన్ డీకాక్, కేఎల్ రాహుల్, దీపక్ హుడా, మార్కస్ స్టొయినిస్, ఆయుష్ బదోని, కృనాల్ పాండ్యా, జేసన్ హోల్డర్, ఆవేష్ ఖాన్, దుష్మంత చమీర, రవి బిష్ణోయి, మొహ్‌సిన్ ఖాన్

