LSG vs RCB | టాస్ గెలిచిన రాహుల్.. మొదట బౌలింగ్ చేయనున్న లక్నో

April 19, 2022 / 07:09 PM IST

రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుతో జరగనున్న మ్యాచ్‌లో లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ సారధి కేఎల్ రాహుల్ టాస్ గెలిచాడు. ఆ వెంటనే తాము ముందుగా బౌలింగ్ చేస్తామని చెప్పాడు. తమ జట్టులో ఎటువంటి మార్పులూ లేవని, గత మ్యాచ్ ఆడిన జట్టుతోనే బరిలో దిగుతున్నామని వెల్లడించాడు. తమ జట్టులో కూడా ఎలాంటి మార్పులూ లేవని బెంగళూరు సారధి ఫాఫ్ డుప్లెసిస్ తెలిపాడు.

లక్నో సూపర్ జెయింట్స్: కేఎల్ రాహుల్ (కెప్టెన్), కృనాల్ పాండ్యా, మనీష్ పాండే, దీపక్ హుడా, జేసన్ హోల్డర్, క్వింటన్ డీకాక్, మార్కస్ స్టొయినిస్, బదోని, రవి బిష్ణోయి, ఆవేష్ ఖాన్, దుష్మంత చమీర

రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు: ఫాఫ్ డుప్లెసిస్ (కెప్టెన్), అనూజ్ రావత్, విరాట్ కోహ్లీ, గ్లెన్ మ్యాక్స్‌వెల్, దినేష్ కార్తీక్, సూయష్ ప్రభుదేశాయి, షాబాజ్ అహ్మద్, వానిందు హసరంగ, జోష్ హాజిల్‌వుడ్, హర్షల్ పటేల్, మహమ్మద్ సిరాజ్.

#LSG have won the toss and they will bowl first against #RCB.

Live – https://t.co/9Dwu1D2dHE #LSGvRCB #TATAIPL pic.twitter.com/yt6MktHPyt

— IndianPremierLeague (@IPL) April 19, 2022