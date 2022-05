May 26, 2022 / 12:29 AM IST

లక్నో సూపర్ జెయింట్స్‌తో జరిగిన ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్‌లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు అద్భుత విజయం సాధించింది. టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన బెంగళూరు.. యువ ఆటగాడు రజత్ పటీదార్ (112 నాటౌట్) అదరగొట్టడంతో 207 పరుగుల భారీ స్కోరు చేసింది. లక్ష్య ఛేదనలో లక్నోకు ఆరంభంలోనే ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. క్వింటన్ డీకాక్ (6)ను సిరాజ్ అవుట్ చేశాడు.

ఆ తర్వాత కాసేపటికే మనన్ వోహ్రా (19) కూడా పెవిలియన్ చేరాడు. ఇలాంటి సమయంలో రాహుల్ (79), దీపక్ హుడా (45) ఇద్దరూ ఆ జట్టును ఆదుకున్నారు. హుడా అవుటైన తర్వాత వచ్చిన స్టొయినిస్ (9) ఎక్కువ సేపు క్రీజులో నిలవలేకపోయాడు. కాసేపటికే రాహుల్ కూడా అవుటయ్యాడు.

చివరి ఓవర్లో 24 పరుగులు కావలసిన పరిస్థితిలో హర్షల్ పటేల్ అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేశాడు. దాంతో బెంగళూరు జట్టు 14 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. బెంగళూరు బౌలర్లలో హాజిల్‌వుడ్ మూడు వికెట్లతో సత్తా చాటగా.. సిరాజ్, హసరంగ, హర్షల్ పటేల్ తలా ఒక వికెట్ తీసుకున్నారు.

ఈ విజయంతో బెంగళూరు జట్టు క్వాలిఫైయర్-2లో చోటు దక్కించుకుంది. అహ్మదాబాద్ వేదికగా శుక్రవారం నాడు జరిగే ఆ మ్యాచ్‌లో రాజస్థాన్‌తో తలపడుతుంది.

.@RCBTweets seal a spot in the #TATAIPL 2022 Qualifier 2! 👏 👏@faf1307 & Co. beat #LSG by 14 runs in the high-scoring Eliminator at the Eden Gardens, Kolkata. 👍 👍

Scorecard ▶️ https://t.co/cOuFDWIUmk #TATAIPL | #LSGvRCB pic.twitter.com/mOqY5xggUT

— IndianPremierLeague (@IPL) May 25, 2022