LSG vs RCB | తొలి ఓవర్లోనే రెండు వికెట్లు కోల్పోయిన బెంగళూరు

April 19, 2022 / 07:42 PM IST

లక్నోతో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో తొలి ఓవర్లోనే రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుకు ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. యువఓపెనర్ అనూజ్ రావత్ (4)తోపాటు స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ (0) కూడా పెవిలియన్ చేరాడు. దుష్మంత చమీర వేసిన ఈ ఓవర్ నాలుగో బంతికి బౌండరీ బాదిన రావత్.. ఆ తర్వాత బంతిని మిడాఫ్ మీదుగా బౌండరీకి తరలించేందుకు ప్రయత్నించాడు. కానీ అది కుదరలేదు. టైమింగ్ సరిగా లేకపోవడంతో అక్కడే ఉన్న కేఎల్ రాహుల్‌కు క్యాచ్ ఇచ్చాడు.

ఆ తర్వాతి బంతికే స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ గోల్డెన్ డక్‌గా వెనుతిరిగాడు. ఆఫ్ వికెట్‌కు ఆవల వేసిన బంతిని పుష్ చేసేందుకు కోహ్లీ ప్రయత్నించాడు. కానీ దాన్ని నేలప ఉంచడంలో విఫలమవడంతో బ్యాక్‌వర్డ్ పాయింట్ వద్ద దీపక్ హుడా సులభమైన క్యాచ్ అందుకున్నాడు. దీంతో నిరాశగా నవ్వుతూ కోహ్లీ వెనుతిరిగాడు.

Two in Two for Chameera and #RCB have lost the wickets of Anuj Rawat and Virat Kohli.

