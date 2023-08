Kuldeep Yadav | కుల్దీప్‌ కండ్లు చెదిరే క్యాచ్‌!.. వావ్‌ అంటున్న ఫ్యాన్స్‌

August 13, 2023 / 06:25 PM IST

Kuldeep Yadav : వెస్టిండీస్‌ పర్యటన(West Indies Tour)లో చైనామన్‌ స్పిన్నర్‌ కుల్దీప్ యాద‌వ్(Kuldeep Yadav) అదరగొడుతున్నాడు. అటు బంతితో ప్రత్యర్థులను బెంబేలెత్తిస్తున్న ఈ మణికట్టు స్పిన్నర్ ఫీల్డింగ్‌లోనూ తన మార్క్‌ చూపెట్టాడు. అమెరికా వేదికగా ఫ్లోరిడాలో జరిగిన‌ నాలుగో టీ20లో కుల్దీప్‌ కండ్లు చెదిరే క్యాచ్‌తో అదుర్స్‌ అనిపించాడు. టాస్‌ గెలిచి మొదట బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకొని ఫుల్‌ జోష్‌లో పరుగులు రాబడుతున్న కరీబియన్ల జోరుకు కుల్దీప్‌ బ్రేక్‌లు వేశాడు.

అర్ష్‌దీప్‌ సింగ్‌(Arshdeep Singh) వేసిన ఆరో ఓవర్‌లో బ్రాండన్‌ కింగ్‌(Brandon King) కొట్టిన బంతిని షార్ట్‌ థర్డ్‌ మ్యాన్‌ సమీపంలో కుల్దీప్ అందుకున్నాడు. ఎడమ వైపు దూరంగా వెళ్తున్న బంతిని కుల్దీప్‌ డైవ్‌ చేస్తూ అందుకున్న తీరుకు ఫ్యాన్స్ ఫిదా అవుతున్నారు. ఆ క్యాచ్‌తో విండీస్‌ ఓపెనర్ల ఖేల్‌ ఖతం అయింది.

అద్భుతమైన డైవ్‌తో పక్షిలా బంతినందుకున్న కుల్దీప్ తదుపరి ఓవర్‌లోనే కరీబియన్ల బ్యాటింగ్‌ లైనప్‌ను కకావికలం చేశాడు. పవర్‌ ప్లే ముగిసిన తర్వాత బంతి అందుకున్న అత‌ను ఏడో ఓవర్లో రెండు వికెట్లు పడగొట్టి విండీస్‌ వెన్ను విరిచాడు. తొలి బంతికే భారీ షాట్‌కు ప్రయత్నించిన నికోలస్‌ పూరన్‌(Nicholas Pooran) లాంగాన్‌లో సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌(Suryakumar Yadav)కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు.

Nicholas Pooran ✅

Rovman Powell ✅@imkuldeep18 gets two massive wickets in his first over and West Indies are 4️⃣ down now.

Follow the match – https://t.co/kOE4w9V1l0#TeamIndia | #WIvIND pic.twitter.com/Hy3uADGZI7

— BCCI (@BCCI) August 12, 2023