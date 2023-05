May 4, 2023 / 11:34 PM IST

IPL 2023 : ఉప్ప‌ల్ స్టేడియంలో ఉత్కంఠ పోరు అభిమానుల‌ను అల‌రించింది. కానీ, హైద‌రాబాద్ మ‌రోసారి విజ‌యం ముంగిట బొక్కా బోర్లాప‌డి ఫ్యాన్స్‌ను నిరాశ ప‌రిచింది. బౌల‌ర్లు రాణించ‌డంతో కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్ 5 ప‌రుగుల తేడాతో గెలుపొందింది.కెప్టెన్ మ‌ర‌క్రం(41), హెన్రిచ్ క్లాసెన్(34) ఉన్నంత సేపు హైద‌రాబాద్ పోటీలో ఉంది. వాళ్లు ఔట‌య్యాక అబ్దుల్ స‌మ‌ద్(21) పోరాడాడు. కానీ, ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్లో వ‌రుణ్ చ‌క్ర‌వ‌ర్తి 3 ప‌రుగులే ఇచ్చాడు. దాంతో, మ‌ర‌క్రం సేన 166 ర‌న్స్‌కే ప‌రిమిత‌మైంది.

ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌లో కాన్ఫిడెంట్‌గా క‌నిపించిన ఓపెన‌ర్ మ‌యాంక్ అగ‌ర్వాల్(18) తొంద‌ర‌గానే ఔట‌య్యాడు. ఆ త‌ర్వాతి ఓవ‌ర్లోనే అభిషేక్ శ‌ర్మ‌(9) ర‌స్సెల్‌కు చిక్కాడు. ఇంపాక్ట్ ప్లేయ‌ర్ రాహుల్ త్రిపాఠి(20) ర‌స్సెల్ ఓవ‌ర్ల‌లోధాటిగా ఆడే క్ర‌మంలో వికెట్ స‌మ‌ర్పించుకున్నాడు. గ‌త మ్యాచ్లో కోల్‌క‌తాపై సెంచ‌రీ కొట్టిన‌ హ్యారీ బ్రూక్(0) ఎల్బీగా ఔట‌య్యాడు. హెన్రిచ్ క్లాసెన్(34), కెప్టెన్ మ‌ర‌క్రం(41) ఐదో వికెట్‌కు 70 ర‌న్స్ జోడించారు. చివ‌ర్లో అబ్దుల్ స‌మ‌ద్(21) పోరాడినా ఫ‌లితం లేక‌పోయింది.

