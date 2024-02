February 7, 2024 / 03:21 PM IST

Kohli – Bumrah : భార‌త క్రికెట‌ర్లు విరాట్ కోహ్లీ(Virat Kohli), స్పీడ్‌స్ట‌ర్ జ‌స్ప్రీత్ బుమ్రా(Jasprit Bumrah) అరుదైన ఘ‌న‌త సాధించారు. అన్ని ఫార్మాట్ల‌లో నంబ‌ర్ 1 ర్యాంక్ సాధించిన తొలి ఆసియా ఆట‌గాళ్లుగా రికార్డు సృష్టించారు. ఐసీసీ బుధ‌వారం ప్ర‌క‌టించిన టెస్టు బౌల‌ర్ ర్యాంకింగ్స్‌(Test Bowler Rankings)లో బుమ్రా నంబ‌ర్ 1 స్థానానికి చేరాడు.

దాంతో, కోహ్లీ త‌ర్వాత టెస్టులు, వ‌న్డేలు, టీ20ల్లో టాప్ ర్యాంక్ ద‌క్కించికున్న తొలి భార‌త ఆట‌గాడిగా బుమ్రా నిలిచాడు. అంతేకాదు టెస్టు ర్యాంకింగ్స్‌లో అగ్ర‌స్థానం ద‌క్కించుకున్న‌ తొలి భార‌త పేస‌ర్‌గా బుమ్రా చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. వైజాగ్ టెస్టు(Vizag Test)లో సంచ‌ల‌న బౌలింగ్ ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌తో క్రికెట్ దిగ్గ‌జాల ప్ర‌శంస‌లందుకున్న ఈ మొద‌టిసారి ఫ‌స్ట్ ర్యాంక్ సొంతం చేసుకున్నాడు.

Virat Kohli – first Asian batter to achieve No.1 Ranking in all the formats.

Jasprit Bumrah – first Asian bowler to achieve No.1 Ranking in all the formats. pic.twitter.com/SsDwPDs7uP

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 7, 2024