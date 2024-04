April 6, 2024 / 07:58 PM IST

IPL 2024 RR vs RCB : జైపూర్‌లో రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్‌తో జ‌రుగుతున్న మ్యాచ్‌లో రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు స్టార్ విరాట్ కోహ్లీ(32) దంచుతున్నాడు. బౌల్ట్ ఓవ‌ర్లో బౌండ‌రీల‌తో హోరెత్తించిన విరాట్.. బ‌ర్గ‌ర్ ఓవ‌ర్లో భారీ సిక్స‌ర్ బాదాడు. మ‌రో ఎండ్‌లో డూప్లెస‌స్(14) కూడా ధాటిగా ఆడుతున్నాడు. దాంతో, ఆర్సీబీ స్కోర్ ప‌రుగులు పెడుతోంది. ఆరు ఓవ‌ర్ల‌కే స్కోర్ 50 దాటింది. ఆర్సీబీ జ‌ట్టు స్కోర్… 53/0.

టాస్ గెలిచిన రాజ‌స్థాన్ సార‌థి సంజూ శాంస‌న్ ఫీల్డింగ్ తీసుకున్నాడు. బెంగ‌ళూరు జ‌ట్టు గ‌త మ్యాచ్‌లో విఫ‌ల‌మైన అనుజ్ రావ‌త్ స్థానంలో సౌర‌వ్ చౌహ‌న్‌ను తీసుకుంది. జోరు మీదున్న రాజ‌స్థాన్ ఏ మార్పులు లేకుండా ఆడుతోంది.

A special evening in Jaipur 🩷

A special contest unfolding 🔜

Who are you supporting tonight? 🤔

Follow the Match ▶️ https://t.co/IqTifedScU #TATAIPL | #RRvRCB pic.twitter.com/DPHve9WGxO

— IndianPremierLeague (@IPL) April 6, 2024