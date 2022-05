May 18, 2022 / 09:18 PM IST

కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ అద్భుతంగా రాణించింది. టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న లక్నో.. క్వింటన్ డీకాక్ (140 నాటౌట్), కేఎల్ రాహుల్ (68 నాటౌట్) దంచి కొట్టడంతో నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 210 పరుగులు చేసింది. కోల్‌కతా బౌలర్లు ఎంత కష్టపడినా ఒక్క వికెట్ కూడా తియ్యలేకపోయారు.

కోల్‌కతా ఫీల్డర్ల పేలవ ప్రదర్శన కారణంగా డీకాక్‌ రెండు సార్లు అవుటయ్యే ప్రమాదం తప్పించుకున్నాడు. ఒకసారి కొత్త కుర్రాడు అభిజిత్ సులభమైన క్యాచ్ వదిలేయగా.. ఆ తర్వాత కీపర్ బిల్లింగ్స్ కూడా క్యాచ్ జారవిడిచాడు. ఈ అవకాశాలను రెండు చేతులా అందిపుచ్చుకున్న డీకాక్ విశ్వరూపం చూపాడు. ధనాధన్ బ్యాటింగ్‌తో లక్నోకు భారీ స్కోరు అందించాడు.

