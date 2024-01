January 15, 2024 / 03:07 PM IST

Kane Williamson : స్వ‌దేశంలో పాకిస్థాన్‌తో పొట్టి సిరీస్ ఆడుతున్న‌ న్యూజిలాండ్‌(Newzealand)కు పెద్ద షాక్. కెప్టెన్ కేన్ విలియ‌మ్సన్‌(Kane Williamson) మ‌రోసారి గాయ‌ప‌డ్డాడు. జ‌రిగిన రెండో టీ20లో బ్యాటింగ్ చేస్తుండ‌గా తొడ‌కండ‌రాల నొప్పితో బాధ‌ప‌డ్డాడు. దాంతో రిటైర్డ్ హ‌ర్ట్‌గా మైదానం వీడిన విలియ‌మ్స‌న్ ఆ త‌ర్వాత ఫీల్డింగ్‌కు రాలేదు.

గాయం తీవ్ర‌త చిన్న‌దే అయిన‌ప్ప‌టికీ డాక్ట‌ర్లు విశ్రాంతి తీసుకోవాల‌ని సూచించారు. దాంతో, ఈ స్టార్ ప్లేయ‌ర్ టీ20 సిరీస్‌లో మిగ‌తా మూడు మ్యాచ్‌ల‌కు దూరం కానున్నాడు. అత‌డి స్థానంలో టిమ్ సీఫ‌ర్ట్(Tim Seifert) జట్టులోకి రానున్నాడు. అయితే.. ద‌క్షిణాఫ్రికా టెస్ట్ సిరీస్ లోపు విలియ‌మ్స‌న్ ఫిట్‌గా మార‌తాడని హెడ్ కోచ్ గ్యారీ స్టీడ్ తెలిపాడు.

Kane Williamson will not return to the field in KFC T20I 2 in Hamilton as a precautionary measure after experiencing tightness in his right hamstring while completing a run in the 10th over and retiring hurt. #NZvPAK pic.twitter.com/4KMF1fMmBN

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 14, 2024