March 17, 2024 / 09:57 AM IST

IPL 2024 : ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్ కోసం స్టార్ ఆట‌గాళ్లంతా త‌మ త‌మ జట్టుతో క‌లుస్తున్నారు. రాంచీ టెస్టు హీరో ధ్రువ్ జురెల్ (Dhruv Jurel) కూడా రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్ జ‌ట్టుతో క‌లిశాడు. ఈ సంద‌ర్భంగా అత‌డికి అపూర్వ స్వాగ‌తం ల‌భించింది. కారు దిగి హోట‌ల్‌లోకి అడుగ‌పెట్టిన జురెల్‌కు అక్క‌డి సిబ్బంది సైనికుల‌ మాదిరిగా వెల్‌క‌మ్ చెప్పారు. రెడ్ కార్పెట్ ప‌రిచిన‌ దారికి రెండు వైపులా వ‌రుస‌గా నిల్చొని జురెల్‌కు సెల్యూట్ చేశారు. ఊహించ‌ని స్వాగ‌తంతో ఈ యంగ్‌స్ట‌ర్ ఉబ్బిత‌బ్బిబ్బ‌య్యాడున‌కో.

సంతోషంతో పొంగిపోయిన జురెల్ తేరుకొని వాళ్లంద‌రికీ సెల్యూట్ చేసి రూమ్‌కు వెళ్లాడు. ఈ వీడియోను రాజ‌స్థాన్ ఫ్రాంచైజీ ఎక్స్ ఖాతాలో పెట్టింది. దానికి ‘ఈ త‌ర‌హా స్వాగ‌తానికి నువ్వు అర్హుడివి’ అని క్యాప్ష‌న్ రాసుకొచ్చింది.

ప్ర‌స్తుతం ఆ వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతోంది.

The only way you deserve to be welcomed, @dhruvjurel21 💗🫡 pic.twitter.com/nqDViH8CsV

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) March 16, 2024