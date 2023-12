December 16, 2023 / 07:17 PM IST

Junior Men’s Hockey WC 2023: కౌలాలాంపూర్‌ (మలేషియా) వేదికగా జరుగుతున్న జూనియర్‌ హాకీ వరల్డ్‌ కప్‌ – 2023లో ఫైనల్‌ చేరడంలో విఫలమైన యువ భారత జట్టుకు తాజాగా కాంస్య పోరులో కూడా పరాభవం తప్పలేదు. మూడో స్థానం కోసం శనివారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో భారత్‌ను.. 1-3 గోల్స్‌ తేడాతో స్పెయిన్‌ ఓడించింది. స్పెయిన్‌ నుంచి నికోలస్‌ అల్వరెజ్‌.. 25వ, 51వ నిమిషంలో గోల్స్‌ కొట్టగా పెచామె పా 40వ నిమిషంలో గోల్‌ చేశాడు. భారత్‌ తరఫున సునీలీ జొజొ 28వ నిమిషంలో పెనాల్టీ కార్నర్‌ ద్వారా గోల్‌ సాధించాడు.

ఈ టోర్నీలో స్పెయిన్‌పై భారత్‌కు ఇది రెండో ఓటమి. పూల్‌ స్టేజ్‌లో కూడా భారత్‌.. స్పెయిన్‌ చేతిలో 4-1 తేడాతో ఓడిపోయిన విషయం తెలిసిందే. తాజా ఓటమితో భారత్‌ ఈ టోర్నీలో నాలుగో స్థానంతో సరిపెట్టుకుంది. 2021లో జరిగిన ఎడిషన్‌లో కూడా భారత్‌.. నాలుగో స్థానంతోనే తృప్తి పడగా ఇప్పుడూ మన ర్యాంకు మారలేదు.రెండ్రోజుల క్రితం జరిగిన సెమీస్‌ మ్యాచ్‌లో భారత్‌ 1-4తో జర్మనీ చేతిలో ఓడిపోయిన విషయం తెలిసిందే. 2016లో లక్నో వేదికగా జరిగిన జూనియర్‌ వరల్డ్‌ కప్‌లో గోల్డ్‌ మెడల్‌ సాధించిన తర్వాత భారత్‌ మళ్లీ అగ్రస్థానానికి చేరుకోలేదు. ఈ టోర్నీలో జర్మనీ – ఫ్రాన్స్‌ల మధ్య ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌ జరగాల్సి ఉంది.

𝗧𝗵𝗮𝗻𝗸 𝘆𝗼𝘂 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮 🇮🇳#India end the FIH Hockey Men’s Junior World Cup Malaysia 2023 in 4th place, missing out on bronze!

— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) December 16, 2023