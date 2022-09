Jimmy Neesham | సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్ వద్దన్న మరో కివీస్ స్టార్

September 16, 2022 / 10:10 PM IST

పని ఒత్తిడి తగ్గించుకోవడానికి ఇటీవల చాలా మంది క్రికెటర్లు షాకింగ్ నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కొన్నిరోజుల క్రితం స్టార్ కివీస్ పేసర్ ట్రెంట్ బౌల్ట్.. న్యూజిల్యాండ్ క్రికెట్ తనకు అందించిన సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్‌ను వదులుకున్నాడు. ఇప్పుడు తాజాగా మరో స్టార్ ఆటగాడు కూడా సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్ వద్దన్నాడు. అతనెవరో కాదు కివీస్ స్టార్ ఆల్‌రౌండర్ జిమ్మీ నీషమ్. తను వేరే లీగ్స్ ఆడుతున్నందుకే నీషమ్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు.

దీనిపై వివరణ ఇచ్చిన అతను.. ‘ఇలా సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్ వద్దని చెప్పడం.. నేను దేశం కన్నా డబ్బుకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇచ్చినట్లు కనిపిస్తుందని నాకు తెలుసు. నేను జులైలో సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్ అంగీకరించేందుకు సిద్ధపడ్డాను కూడా. కానీ నన్ను ఆ లిస్టులో చేర్చలేదు. దాంతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వేరు వేరు దేశాల్లో జరిగే లీగ్స్ ఆడేందుకు ఒప్పందాలు చేసుకున్నా’ అని చెప్పాడు. ఇది కఠిన నిర్ణయమే అయినప్పటికీ.. ఈ ఒప్పందాలను కొనసాగించాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు నీషమ్ తెలిపాడు.

Blair Tickner and @FinnAllen32 have accepted their first New Zealand Cricket central contracts, effectively filling the vacancies created by the departures of Trent Boult and Colin de Grandhomme, respectively. #CricketNation https://t.co/A8ayx3gS1y

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) September 15, 2022