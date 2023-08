August 16, 2023 / 05:24 PM IST

Jasprit Bumrah | వెస్టిండీస్‌తో టీ20 సిరీస్ ముగిసి రెండు రోజులు అయ్యిందో లేదో టీమిండియా(Team India) మ‌రో సిరీస్‌కు సిద్ధ‌మైంది. మ‌రో రెండో రోజుల్లో ఐర్లాండ్‌(Ireland)తో టీ20 సిరీస్ ఆడ‌నుంది. ఇక స్పీడ్‌స్ట‌ర్ జ‌స్‌ప్రీత్ బుమ్రా (Jasprit Bumrah) నేతృత్వంలోని యువ భార‌త బృందం మంగ‌ళవారం ఐర్లాండ్ చేరుకున్న విష‌యం తెలిసిందే. కాగా బుధవారం ప్రాక్టీస్ కూడా మొద‌లుపెట్టింది. తాజాగా ఐర్లాండ్ (Ireland)తో టీ20 సిరీస్ కోసం స్పీడ్‌స్టర్‌ బుమ్రా (Bumrah Net Practice) ప్రాక్టీస్ మొద‌లుపెట్టాడు. కాగా బుమ్రా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న‌ వీడియోను బీసీసీఐ ట్వీట్ట‌ర్‌లో పంచుకుంది. ప్ర‌స్తుతం ఈ వీడియో వైర‌ల్‌గా మారింది.

The moment we have all been waiting for. @Jaspritbumrah93 like we have always known him. 🔥🔥 #TeamIndia pic.twitter.com/uyIzm2lcI9

— BCCI (@BCCI) August 16, 2023