April 27, 2023 / 03:22 PM IST

హైద‌రాబాద్: ఆర్సీబీతో బుధ‌వారం జ‌రిగిన ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌లో కోల్‌క‌తా బ్యాట‌ర్ జేస‌న్ రాయ్ (Jason Roy)కీల‌క ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. ఆ మ్యాచ్‌లో అత‌ను 22 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచ‌రీ కొట్టేశాడు. కోహ్లీ సేన‌పై 21 ర‌న్స్ తేడాతో కోల్‌క‌తా జ‌ట్టు గెలిచేసింది. కానీ ఆ మ్యాచ్‌లో రాయ్ ప్ర‌వ‌ర్త‌న స‌రిగా లేని కార‌ణంగా.. బీసీసీఐ అత‌నికి జ‌రిమానా విధించింది. విజ‌య్‌కుమార్ విశాఖ్ బౌలింగ్‌లో క్లీన్ బౌల్డ్ అయిన రాయ్‌.. ఆవేశంలో త‌న చేతిలో ఉన్న‌ బ్యాట్‌తో బెయిల్స్‌ను కొట్టాడు. అంతేకాదు, పెవిలియ‌న్‌కు వెళ్తూ బ్యాట్‌ను గాలిలోకి విసిరేశాడు కూడా.

