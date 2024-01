January 27, 2024 / 12:17 PM IST

Australia Open : ఆస్ట్రేలియ‌న్ ఓపెన్‌లో జ‌పాన్ కుర్రాడు రీ స‌క‌మొటో(Rei Ssakamoto) సంచ‌ల‌నం సృష్టించాడు. జూనియ‌ర్ పురుషుల సింగిల్స్(Junior Mens Sigles) చాంపియ‌న్‌గా అవ‌త‌రించాడు. దాంతో, ఈ టైటిల్ నెగ్గిన‌ తొలి జ‌పాన్ ప్లేయ‌ర్‌గా అత‌డు చరిత్ర పుట‌ల్లోకి ఎక్కాడు.

శుక్ర‌వారం జ‌రిగిన ఫైన‌ల్లో ఈ జ‌పాన్ టీనేజ‌ర్ జాన్ కుమ్‌స్త‌త్‌ (John Kumstat) పై గెలుపొందాడు. తొలి సెట్ కోల్పోయిన స‌క‌మొటో అసాధార‌ణ ఆట‌తో పుంజుకొని 3-6 7-6(2) 7-5తో విజ‌యం సాధించాడు.

This is elite stuff from Rei Sakamoto ⚡️#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/8ap7Ste9F8

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2024