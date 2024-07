July 2, 2024 / 07:12 PM IST

James Anderson : ఇంగ్లండ్ వెట‌ర‌న్ పేస‌ర్ జేమ్స్ అండ‌ర్స‌న్ (James Anderson) వ‌య‌సు పెరిగే కొద్దీ మ‌రింత రాటుదేలుతున్నాడు. భార‌త ప‌ర్య‌ట‌న‌లో 700ల వికెట్ల క్ల‌బ్‌లో చేరిన జిమ్మీ వీడ్కోలు మ్యాచ్‌కు ముందు కౌంటీ చాంపియ‌న్‌షిప్‌ (County Championship)లో త‌న పేప్ ప‌వ‌ర్ చూపించాడు. లాంక్‌షైర్ (Lacakshire) త‌ర‌ఫున‌ ఆడుతున్న 41 ఏండ్ల‌ జిమ్మీ.. నాటింగ్‌హ‌మ్‌షైర్ బ్యాట‌ర్ల‌ను వ‌ణికిస్తూ 6 వికెట్ల‌తో చెల‌రేగాడు. దాంతో, ఫ‌స్ట్ క్లాస్ క్రికెట్‌లో 14వ సారి ఆరు వికెట్ల ఫీట్ సాధించాడు.

వెస్టిండీస్‌తో జూలై 10వ తేదీన జ‌రిగే లార్డ్ టెస్టులో అండ‌ర్స‌న్ కెరీర్ ముగియ‌నుంది. అందుక‌ని ఈ మ్యాచ్‌ను విజ‌యంతో ముగించి వెట‌ర‌న్ పేస‌ర్‌కు ఘ‌న‌మైన వీడ్కోలు ప‌ల‌కాల‌ని బెన్ స్టోక్స్(Ben Stokes) బృందం భావిస్తోంది. నాటింగ్‌హమ్‌పై అండ‌ర్స‌న్ బౌలింగ్ చూసిన ఇంగ్లండ్ ఫ్యాన్స్ ఇక క‌రీబియ‌న్ జ‌ట్టుకు చుక్క‌లే అని కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

James Anderson’s first spell since March?

6-19 from 10 overs for Lancashire against Nottinghamshire 🤯#CountyCricket2024 pic.twitter.com/Y8ioIze6BZ

— Wisden (@WisdenCricket) July 2, 2024