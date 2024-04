April 8, 2024 / 08:44 PM IST

IPL 2024 CSK vs KKR : చెపాక్ వేదిక‌గా చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్‌తో జ‌రుగుతున్న మ్యాచ్‌లో కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్(kolkata knight riders) క‌ష్టాల్లో ప‌డింది. ర‌వీంద్ర జ‌డేజా తిప్పేయ‌డంతో ఐదు వికెట్లు కోల్పోయింది. సునీల్ న‌రైన్(27), అంగ్‌క్రిష్ ర‌ఘువంశీ (24), వెంక‌టేశ్ అయ్య‌ర్‌(3)ల‌ను జ‌డేజా వెన‌క్కి పంపాడు. దాంతో, కోల్‌క‌తా 85 ర‌న్స్‌కే ఐదు వికెట్లు కోల్పోయి పీక‌ల్లోతు క‌ష్టాల్లో ప‌డింది. ప్ర‌స్తుతం కెప్టెన్ శ్రేయ‌స్ అయ్య‌ర్(20), రింకూ సింగ్‌(4)లు ఆడ‌తున్నారు. 15 ఓవ‌ర్ల‌కు కోల్‌క‌తా స్కోర్.. 99/5.

