Aasia Cup 2023 : టీమిండియా ఆల్‌రౌండ‌ర్ ర‌వీంద్ర‌ జ‌డేజా(Ravindra Jadeja) దెబ్బ‌కు నేపాల్ మూడు కీల‌క వికెట్లు కోల్పోయింది. ఈ స్టార్ బౌల‌ర్‌ భీమ్ ష‌ర్కి (7)ను బౌల్డ్ చేసి తొలి వికెట్ సాధించాడు. ఆ త‌ర్వాత రోహిత్ పౌడెల్(5), కుశాల్ మ‌ల్లా(2)ను పెవిలియ‌న్ పంపి భార‌త్‌కు బ్రేక్ ఇచ్చాడు. జ‌డ్డూ విజృంభ‌ణ‌తో నేపాల్ స్కోర్ మంద‌గించింది. 25 ఓవ‌ర్లు ముగిసే స‌రికి ఆ జ‌ట్టు 4 వికెట్ల న‌ష్టానికి 109 ప‌రుగులు చేసింది. గుల్ష‌న్ ఝా(6), ఓపెన‌ర్ అసిఫ్ షేక్‌(47) క్రీజులో ఉన్నారు.

