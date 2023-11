November 27, 2023 / 12:21 PM IST

Davis Cup : ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క డేవిస్ క‌ప్(Davis Cup) ఫైన‌ల్లో ఇట‌లీ(Italy) సింహ‌నాదం చేసింది. యువ కెర‌టం జ‌న్నిక్ సిన్న‌ర్(Jannik Sinner) నేతృత్వంలోని ఇట‌లీ బ‌ల‌మైన ఆస్ట్రేలియా(Australia)ను మ‌ట్టికరిపించి విజేత‌గా నిలిచింది. సొంత ప్రేక్ష‌కుల స‌మక్షంలో రెచ్చిపోయిన ఇట‌లీ ఆట‌గాళ్లు ఆసీస్‌ను ఓ ఆట ఆడుకున్నారు. దాంతో, 47 ఏండ్ల ఇట‌లీ అభిమానుల క‌ల‌ సాకారమైంది. 1976 త‌ర్వాత ఇట‌లీ డేవిస్ క‌ప్ చాంపియన్‌గా నిల‌వ‌డం ఇదే మొద‌టిసారి.

‘మేమంద‌రం చాలా యంగ్. మా జీవితంలో మ‌రొక డేవిస్ క‌ప్ గెల‌వాల‌నే క‌సితో ఉన్నాం. ఇది నిజంగా అద్భుత‌మైన ఫీలింగ్ అని మ్యాచ్ అనంత‌రం’ సిన్న‌ర్ అన్నాడు. 1976లో జ‌రిగిన ఫైన‌ల్లో చిలీని ఓడించి ఇట‌లీ ట్రోఫీని ఎగ‌రేసుకుపోయింది. దాంతో, డేవిస్ క‌ప్ గెలిచిన ఏడో జ‌ట్టుగా ఇట‌లీ చ‌రిత్ర సృష్టించింది.

కీల‌క‌మైన‌ సెమీఫైన‌ల్లోనే సెర్బియా గోడను బ‌ద్ధ‌లు కొట్టిన సిన్న‌ర్ బృందం ఆదివారం ఫైన‌ల్లో ఆసీస్‌ను అవ‌లీల‌గా ఓడించింది. హోరాహోరీగా జ‌రిగిన ఫైన‌ల్లో మొద‌ట మాటీయో అర్నాల్డి(Matteo Arnaldi).. ఆస్ట్రేలియా ఆట‌గాడు అలెక్సీ పొపిరిన్‌పై గెలుపొందాడు. ఉత్కంఠ రేపిన మ్యాచ్‌లో అర్న‌ల్డీ 7-5, 2-6, 6-4తో విజ‌యం సాధించ‌డంతో ఇట‌లీ 1-0 ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లింది. ఆ త‌ర్వాత సిన్న‌ర్ త‌న ఫామ్ కొన‌సాగిస్తూ 6-3, 6-0తో డి మినార్‌ను చిత్తు చేశాడు. దాంతో ఇట‌లీ డేవిస్ క‌ప్ చాంపియ‌న్‌గా అవ‌త‌రించింది.

🇮🇹 WORLD CHAMPIONS 🇮🇹

Italy win the #DavisCup for the first time in 47 years!#DavisCupFinals pic.twitter.com/Mij48Q9w83

— Davis Cup (@DavisCup) November 26, 2023