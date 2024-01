January 11, 2024 / 04:37 PM IST

Ishan Kishan: దక్షిణాఫ్రికా పర్యటనలో భాగంగా తనకు విరామం కావాలని స్వదేశానికి వచ్చిన తర్వాత జాడలేని జార్ఖండ్‌ వికెట్‌ కీపర్‌ బ్యాటర్‌ ఇషాన్‌ కిషన్‌.. త్వరలోనే జట్టులోకి రీఎంట్రీ ఇవ్వనున్నాడు. అఫ్గాన్‌తో సిరీస్‌లో అతడిని పక్కనబెట్టడంతో ఇషాన్‌ను నిబంధనలను ఉల్లంఘించనందుకు గాను అఫ్గాన్‌తో సిరీస్‌ నుంచి తప్పించినట్టు వార్తలు వచ్చాయి. కానీ టీమిండియా హెడ్‌కోచ్‌ రాహుల్‌ ద్రావిడ్‌ మాత్రం దానిని ఖండించాడు. ఇషాన్‌పై డిసిప్లీనరీ యాక్షన్స్‌ ఏమీ లేవని, అతడు త్వరలోనే జట్టులోకి వస్తాడని, అయితే అంతకంటే ముందు డొమెస్టిక్‌ క్రికెట్ ఆడాలని చెప్పిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా సెలక్టర్లు కూడా ఇషాన్‌ను ఇంగ్లండ్‌తో సిరీస్‌లో ఆడించేందుకు రెడీ అవుతున్నారని, ఈ మేరకు అతడికి ఇదివరకే ఆదేశాలు అందినట్టు తెలుస్తున్నది.

ఈనెల చివర్లో భారత్‌.. ఇంగ్లండ్‌తో తొలి టెస్టు ఆడాల్సి ఉంది. అందుకోసం అఫ్గాన్‌తో సిరీస్‌ ముగిసిన తర్వాత సెలక్టర్లు జట్టును ప్రకటించే అవకాశముంది. ఆలోపు ఇషాన్‌ జాతీయ జట్టులోకి రీఎంట్రీ ఇవ్వాలంటే అంతకంటే ముందే దేశవాళీలో ఆడాలని సెలక్షన్‌ సభ్యులు ఇషాన్‌కు చెప్పినట్టు వార్తలు వినిపిస్తన్నాయి. బుధవారం ఇదే విషయమై రాహుల్‌ ద్రావిడ్‌ మాట్లాడుతూ… ‘ఇషాన్‌ సౌతాఫ్రికా టూర్‌లో ఉండగా బ్రేక్‌ కావాలన్నాడు. అఫ్గాన్‌తో సిరీస్‌లో సెలక్షన్‌కు అతడు అందుబాటులో లేడు. ఒకవేళ అతడు నేషనల్‌ టీమ్‌లోకి రావాలంటే ముందు డొమెస్టిక్‌ క్రికెట్‌ ఆడాల్సి ఉంది..’ అని అన్నాడు. బీసీసీఐకి గతేడాది రోజర్‌ బిన్నీ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యాక.. గాయం గానీ, విరామం గానీ తీసుకున్న క్రికెటర్‌ తిరిగి జాతీయ జట్టులోకి రావాలంటే అంతకంటే ముందు కనీసం ఒక్క ఫస్ట్‌క్లాస్‌ మ్యాచ్‌ అయినా ఆడాలని కొత్త నిబంధన తీసుకొచ్చిన విషయం తెలిసిందే.

KL Rahul set to focus only on batting in the Test series against England. [Cricbuzz]

– Ishan Kishan is likely to return into the Test team. pic.twitter.com/OiqBlIMq19

— Johns. (@CricCrazyJohns) January 10, 2024