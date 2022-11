హ్యాట్రిక్ తీసిన జోష్‌ లిటిల్‌.. ఐర్లాండ్ టార్గెట్ 186

November 4, 2022 / 11:38 AM IST

అడిలైడ్‌: ఐర్లాండ్ బౌల‌ర్ జోష్ లిటిల్‌.. టీ20 వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్‌లో హ్యాట్రిక్ తీశాడు. న్యూజిలాండ్‌తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో లిటిల్ ఇవాళ వ‌రుస‌గా మూడు బంతుల్లో ముగ్గుర్ని ఔట్ చేశాడు. కివీస్ బ్యాట‌ర్లు విలియ‌మ్‌స‌న్‌, నీష‌మ్‌, సాంట్న‌ర్‌ల‌ను అత‌ను ఔట్ చేశాడు. తొలుత టాస్ గెలిచిన ఐర్లాండ్ ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్న‌ది. అయితే న్యూజిలాండ్ జ‌ట్టు నిర్ణీత ఓవ‌ర్ల‌లో ఆరు వికెట్ల న‌ష్టానికి 185 ర‌న్స్ చేసింది. కివీస్ కెప్టెన్ విలియ‌మ్‌స‌న్ అత్య‌ధికంగా 61 ర‌న్స్ చేశాడు. ఇక ఓపెన‌ర్ అలెన్ 32, కాన్వే 28, మిచెల్ 31 ర‌న్స్ చేశారు.

Ireland keep New Zealand down to 185/6 after some excellent death bowling.#T20WorldCup | #IREvNZ | 📝: https://t.co/OOgzY3sBVC pic.twitter.com/gOyZnoh3lW

— ICC (@ICC) November 4, 2022