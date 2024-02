February 22, 2024 / 07:58 PM IST

IPL 2024 | భారత క్రికెట్‌ నియంత్రణ మండలి తాజాగా ప్రకటించిన ఐపీఎల్‌ – 17 షెడ్యూల్‌లో భాగంగా తొమ్మిది జట్లూ తమ హోంగ్రౌండ్‌లో మ్యాచ్‌లు ఆడుతున్నా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ మాత్రం దేశ రాజధానిలోని అరుణ్‌ జైట్లీ స్టేడియంలో కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని విశాఖపట్నం స్టేడియాన్ని హోంగ్రౌండ్‌గా ఎంచుకుంది. దీనికి కారణమేంటి..? అరుణ్‌ జైట్లీ స్టేడియం కంటే వైజాగ్‌లో ఎక్కువ సదుపాయాలున్నాయా..? లేక తెలుగు ప్రజల మీద బీసీసీఐకి ఉన్నఫళంగా ప్రేమ పుట్టుకొచ్చిందా..? క్యాపిటల్స్‌ టీమ్‌ వైజాగ్‌ తీరాన తమ హోమ్‌ మ్యాచ్‌లు ఆడటానికి గల కారణాలేంటి..?

కారణమదే..

అరుణ్‌ జైట్లీ స్టేడియంలో మార్చి 5 నుంచి 17 దాకా మహిళల ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (డబ్ల్యూపీఎల్‌) జరగాల్సి ఉంది. డబ్ల్యూపీఎల్‌లో భాగంగా తొలి అంచె పోటీలు ఫిబ్రవరి 23 నుంచి మార్చి 4 దాకా బెంగళూరులో జరిగితే ఆ తర్వాత టోర్నీ మొత్తం ఢిల్లీకి షిఫ్ట్‌ అవనుంది. లీగ్‌ దశతో పాటు ప్లేఆఫ్స్‌, ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌లూ (మొత్తం 12) అరుణ్‌ జైట్లీ స్టేడియంలోనే జరుగుతాయి. వరుసగా మ్యాచ్‌ల నిర్వహణ కారణంగా ఇక్కడ తక్కువ వ్యవధిలోనే మళ్లీ ఐపీఎల్‌ మ్యాచ్‌లను నిర్వహించడం వీలుకాదని ఢిల్లీ అండ్‌ డిస్ట్రిక్ట్స్‌ క్రికెట్‌ అసోసియేషన్‌ (డీడీసీఏ) బీసీసీఐకి తెలిపింది. వరుస మ్యాచ్‌ల వల్ల పిచ్ దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉండటంతో డీడీసీఏ, బీసీసీఐలు ఐపీఎల్‌లో ఢిల్లీ ఆడబోయే మ్యాచ్‌లను వైజాగ్‌కు తరలించినట్టు సమాచారం.

17వ సీజన్‌లో తొలి రెండు మ్యాచ్‌లు జరుగకపోయినా తర్వాత ఐదు మ్యాచ్‌లు మాత్రం అక్కడే జరుగుతాయని తెలుస్తోంది. ఇదిలాఉండగా ఐపీఎల్‌లో ఢిల్లీ.. తమ తొలి హోంమ్యాచ్‌ను మార్చి 31న ఆడాల్సి ఉంది. మార్చి 17నే డబ్ల్యూపీఎల్‌ ముగుస్తుంది. మధ్యలో సుమారు 14 రోజుల గ్యాప్‌ ఉన్నా మ్యాచ్‌లను వైజాగ్‌కు తరలించడం దేనికని ఢిల్లీ అభిమానులు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా ప్రశ్నలు కురిపిస్తున్నారు. తొలి దఫా బీసీసీఐ ప్రకటించిన షెడ్యూల్‌లో ఢిల్లీ ఐదు మ్యాచ్‌లు ఆడనుంది. ఇందులో రెండు హోం (వైజాగ్‌) మ్యాచ్‌లు కాగా ఐదు ఇతర జట్లతో వాళ్ల హోంగ్రౌండ్‌లో జరిగేవి.

DC Fans,

Don’t Worry Only First Two Home Fixtures are shifted from Delhi!

Remaining 5 Home Matches Will be Played In Delhi Which Will Be Announced In Remaining Schedule!

Will Wait For DC Back At Our Home Ground At Delhi💙🐯 ROAR MACHA!

— Garvit_1310 (@GarvitArora1310) February 22, 2024