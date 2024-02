February 10, 2024 / 06:10 PM IST

IPL 2024: ఇటీవలే గబ్బా (బ్రిస్బేన్‌) వేదికగా ఆస్ట్రేలియాతో ముగిసిన టెస్టులో భాగంగా రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో ఏడు వికెట్లు తీసి 27 ఏండ్ల తర్వాత ఆసీస్‌ గడ్డపై విండీస్‌కు విజయాన్ని అందించిన యువ సంచలనం షెమర్‌ జోసెఫ్‌ మరో క్రేజీ ఆఫర్‌ దక్కించుకున్నాడు. 24 ఏండ్ల ఈ కరేబియన్‌ కుర్రాడు.. ఐపీఎల్‌ – 2024లో ఆడనున్నాడు. వచ్చే సీజన్‌లో షెమర్‌ జోసెఫ్‌.. కెఎల్‌ రాహుల్‌ సారథ్యంలోని లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌ తరఫున బరిలోకి దిగనున్నాడు. మరో నెలన్నర రోజుల్లో ఐపీఎల్‌ మొదలవనున్న నేపథ్యంలో లక్నో జట్టు.. ఓ ప్రకటన ద్వారా ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది.

ఇంగ్లండ్‌ పేసర్‌ మార్క్‌ వుడ్‌ స్థానంలో లక్నో జట్టు షెమర్‌ను తీసుకుంది. ఈ విండీస్‌ బౌలర్‌కు లక్నో యాజమాన్యం.. రూ. 3 కోట్ల చెల్లించనుండటం గమనార్హం. షెమర్‌కు ఇదే తొలి ఐపీఎల్‌ కావడం గమనార్హం. అయితే షెమర్‌ను జట్టులోకి తీసుకున్న లక్నో.. వుడ్‌ను ఎందుకు రిప్లేస్‌ చేస్తున్నారనేది మాత్రం వెల్లడించలేదు. 2022 సీజన్‌లో వుడ్‌ను రూ. 7 కోట్లకు కొనుగోలు చేసిన లక్నో.. గత సీజన్‌ (2023) లోనూ అతడి సేవలను కోల్పోయింది. గతేడాది ఆరంభంలో కొన్ని మ్యాచ్‌లు ఆడిన వుడ్‌.. ఆ తర్వాత గాయంతో ఇంగ్లండ్‌కు వెళ్లిపోయాడు.

🚨 Big signing for LSG! Shamar Joseph joins the franchise to replace injured Mark Wood. pic.twitter.com/9FTbLFH9HJ

— CricketGully (@thecricketgully) February 10, 2024