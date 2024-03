IPL 2024 | హర్ట్‌ బ్రోకెన్‌ ఇమేజ్‌ షేర్‌ చేసిన సూర్య.. కొంపదీసి ఫిట్నెస్‌ టెస్టు ఫెయిల్‌ అయ్యాడా..?

March 19, 2024 / 04:19 PM IST

IPL 2024 | త్వరలో ప్రారంభం కాబోయే ఐపీఎల్‌ ప్రారంభానికి ముందు ముంబై ఇండియన్స్‌ సూపర్‌ స్టార్‌ సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ వేదికగా షేర్‌ చేసిన ఎమోజీ సర్వత్రా చర్చనీయాంశమైంది. ఇన్‌స్టా స్టోరీస్‌లో సూర్య.. హర్ట్‌ బ్రేక్‌ అయిన ఇమేజ్‌ షేర్‌ చేయడం చర్చకు దారితీసింది. గత డిసెంబర్‌లో దక్షిణాఫ్రికా పర్యటన నుంచి గాయం కారణంగా స్వదేశానికి తిరిగొచ్చి చికిత్స చేయించుకున్న అతడు ప్రస్తుతం బెంగళూరులోని జాతీయ క్రికెట్‌ అకాడమీ (ఎన్‌సీఏ)లో గడుపుతున్నాడు.

సూర్య షేర్‌ చేసిన ఈ స్టోరీపై ముంబై అభిమానులు పలురకాల కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు. ఐపీఎల్‌లో సూర్య రీఎంట్రీ ఇవ్వాలంటే ఎన్‌సీఏ నుంచి క్లీయరెన్స్‌ రావాల్సి ఉండగా నేడు అతడు.. ఫిట్నెస్‌ టెస్టులో పాల్గొనగా అందులో ఫెయిల్‌ అయ్యాడని పలువురు వాపోతున్నారు. ఇదే నిజమైతే మాత్రం సూర్య ఐపీఎల్‌కు రెండు లేదా మూడు వారాలు దూరమయ్యే అవకాశమే ఎక్కువగా ఉంటుంది.

Suryakumar Yadav had fitness test today at the NCA.

I guess NCA didn’t clear him to play for IPL 2024

That’s what I am assuming as of now and most probably that’s the only case.

So he will be missing initial matches for Mumbai Indians#suryakumaryadav #sky #mi #ipl pic.twitter.com/zff4uXBjOX

— Riseup Pant (@riseup_pant17) March 19, 2024