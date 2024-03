IPL 2024 | అనుకున్నదే అయింది..! ముంబైకి నిరాశే.. ఫిట్నెస్‌ టెస్టులో ఫెయిల్‌ అయిన మిస్టర్‌ 360

March 19, 2024 / 06:27 PM IST

IPL 2024 | కొత్త సీజన్‌లో కొత్త కెప్టెన్‌తో గత వైభవం దిశగా తొలి అడుగు ఘనంగా వేసేందుకు ప్రణాళికలు సిద్దం చేసుకుంటున్న ముంబై ఇండియన్స్‌కు బీసీసీఐ షాక్‌ ఇచ్చింది. ముంబై స్టార్‌ బ్యాటర్‌ సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌.. ఇంకా ఫిట్నెస్‌ టెస్టు క్లీయర్‌ చేయలేదు. స్పోర్ట్స్‌ హెర్నియా సర్జరీ చేయించుకున్న తర్వాత గతవారమే బెంగళూరులోని జాతీయ క్రికెట్‌ అకాడమీ (ఎన్‌సీఏ)లో చేరిన సూర్య.. ఫిట్నెస్‌ టెస్టులో ఫెయిల్‌ అయ్యాడు. దీంతో బీసీసీఐ.. అతడికి క్లీయరెన్స్‌ సర్టిఫికెట్‌ జారీ చేయలేదు.

ప్యూర్‌ టీ20 స్పెషలిస్టు అయిన సూర్య.. ఎన్‌సీఏ క్లీయరెన్స్‌ దక్కకపోవడంతో అతడు ఐపీఎల్‌లో ముంబై ఇండియన్స్.. గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌తో ఈనెల 24న ఆడబోయే తొలి మ్యాచ్‌కు దూరమయ్యాడు. అహ్మదాబాద్‌ వేదికగా ముంబై.. ఈ మ్యాచ్‌ ఆడనుంది. ఫిట్నెస్‌ టెస్టు క్లీయర్‌ కాకపోవడంతో సూర్య.. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ స్టోరీస్‌ లో గుండె పగిలిన ఇమేజ్‌ షేర్‌ చేసిన విషయం తెలిసిందే.

Suryakumar Yadav doesn’t get the clearance from NCA, his next fitness test is on March 21st. [Cricbuzz]

– MI management is hopeful that Surya will join the squad soon. pic.twitter.com/xlQbu03Fg9

— Johns. (@CricCrazyJohns) March 19, 2024