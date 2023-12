December 19, 2023 / 05:28 PM IST

IPL Auction 2024: సన్‌ రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌కు ఏకైక ఐపీఎల్‌ ట్రోఫీని అందించిన డేవిడ్‌ వార్నర్‌కు మరో అవమానం. 2021లో అతడిని కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పించి దారుణంగా అవమానించిన ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ మరోసారి అదే పని చేసింది. హైదరాబాద్‌ అభిమానులంతా వార్నర్‌ బాయ్‌ అని పిలుచుకునే ఈ ఆసీస్‌ ఓపెనర్‌ను సన్‌ రైజర్స్‌ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌, ట్విటర్‌ ఖాతాలలో బ్లాక్‌ చేసింది. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా వార్నరే స్క్రీన్‌ షాట్స్‌ తీసి మరీ వెల్లడించాడు. వార్నర్‌ ఈ స్క్రీన్‌ షాట్స్‌ షేర్‌ చేయగానే హైదరాబాద్‌ అభిమానులు ఫ్రాంచైజీపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

అసలేం జరిగిందంటే.. ఐపీఎల్‌ మినీ వేలం – 2024 సందర్భంగా ఆసీస్‌ సూపర్‌ స్టార్స్‌ పాట్‌ కమిన్స్‌, ట్రావిస్‌ హెడ్‌లు భారీ ధర దక్కించుకున్న విషయం తెలిసిందే. కమిన్స్‌కు రూ. 20.50 కోట్లు వెచ్చించిన ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌.. ట్రావిస్‌ హెడ్‌కు రూ. 6.8 కోట్లు దక్కాయి. ఈ ఇద్దరికీ శుభాకాంక్షలు చెప్పేందుకు గాను వార్నర్‌ సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టాలని చూశాడు. కానీ సన్‌ రైజర్స్‌ మాత్రం వార్నర్‌ను బ్లాక్‌ చేసింది.

సన్‌ రైజర్స్‌ తనను బ్లాక్‌ చేసిందని స్క్రీన్‌ షాట్స్‌ షేర్‌ చేస్తూ.. ‘ట్రావిస్‌ హెడ్‌ షేర్‌ చేసిన పోస్ట్‌ను రీపోస్ట్‌ చేయాలని ప్రయత్నించాను. కానీ సన్‌ రైజర్స్‌ నన్ను బ్లాక్‌ చేసింది.. ’అని ఎక్స్‌ (ట్విటర్‌)లో రాసుకొచ్చాడు. వార్నర్‌ ఈ పోస్టు చేసిన వెంటనే అతడి అభిమానులు హైదరాబాద్‌ ఫ్రాంచైజీపై దుమ్మెత్తిపోస్తున్నారు. రెండేండ్ల క్రితం వార్నర్‌ను సారథిగా తప్పించి అతడిని అవమానించింది చాలక ఇప్పుడు ఇలా కూడా చేసి సన్‌ రైజర్స్‌ మరింత దిగజారిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమ జట్టుకు ఆడిన, ట్రోఫీ కూడా అందించిన సారథిపై ఆ జట్టుకు ఏమాత్రం గౌవరం లేదని వాపోతున్నారు.

Srh is an ungrateful team worst if it’s true. He won them an IPL title and they still behave like this. Shameless

— § ∆ π € (@berlin2okyo) December 19, 2023