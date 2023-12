ఈసారి మినీ వేలంలో 77 స్లాట్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయి. 333 మంది ఆటగాళ్లు అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోనున్నారు. ఇందులో 214 మంది భారత ఆట‌గాళ్లు ఉండ‌గా.. 119 మంది ఓవర్సీస్‌ (విదేశీ) క్రికెటర్లు ఉన్నారు. మరి 77 మందిని వేలంలో దక్కించుకోవడానికి పది ఫ్రాంచైజీల వద్ద ఉన్న నగదు ఎంత..? పది ఫ్రాంచైజీల వద్ద రూ. 262.95 కోట్ల నగదు ఉంది. గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ వద్ద అత్యధికంగా రూ. 38.15 కోట్లు ఉండగా.. లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌ వద్ద అత్యల్పంగా రూ. 13.15 కోట్లు ఉన్నాయంతే.

- గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ – రూ. 38.15 కోట్లు

– సన్‌ రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ – రూ. 34 కోట్లు

– కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌ – రూ. 32.7 కోట్లు

– చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ – రూ. 31.4 కోట్లు

– పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ – రూ. 29.1 కోట్లు

Hello and Welcome to the #IPLAuction 2024 👋

We are all ready to rock and roll at the Coca Cola Arena in Dubai 👌

Watch till the end for a glimpse of the magnificent auction arena 😍 pic.twitter.com/QDheLqjxoi

— IndianPremierLeague (@IPL) December 19, 2023