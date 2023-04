April 16, 2023 / 11:21 PM IST

IPL 2023 : ఉత్కంఠ పోరులో రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్(Rajasthan Royals) థ్రిల్లింగ్ విక్ట‌రీ సాధించింది. గుజ‌రాత్ టైట‌న్స్‌(Gujarat Titans)పై 3 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. కెప్టెన్ సంజూ శాంస‌న్(60), హెట్‌మెయిర్‌(56 నాటౌట్‌) అర్ధ శ‌త‌కాల‌తో చెల‌రేగారు. నూర్ అహ్మ‌ద్ వేసిన 20వ ఓవ‌ర్ హెట్‌మెయిర్‌ సిక్స్‌ కొట్టి గెలిపించాడు. దాంతో, గ‌త సీజ‌న్‌లో ఫైన‌ల్లో ఎదురైన ప‌రాభ‌వానికి ప్ర‌తీకారం తీర్చుకుంది. పాయింట్ల ప‌ట్టిక‌లో అగ్ర‌స్థానాన్ని ప‌దిలం చేసుకుంది.

ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌లో రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్‌కు శుభారంభం ద‌క్క‌లేదు. హార్దిక్ పాండ్యా రెండో ఓవ‌ర్ మూడో బంతికి య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(1)ను ఔట్ చేశాడు. ఆ త‌ర్వాత బ‌ట్ల‌ర్‌ను ష‌మీ డ‌కౌట్ చేశాడు. 4 ప‌రుగుల‌కే ఓపెన‌ర్లు ఇద్ద‌రూ పెవిలియ‌న్ చేరడంతో రాజ‌స్థాన్ క‌ష్టాల్లో ప‌డింది. దేవ్‌ద‌త్ ప‌డిక్క‌ల్(26), కెప్టెన్ సంజూ శాంస‌న్(60) మూడో వికెట్‌కు 43 ర‌న్స్ చేశారు. రియాన్ ప‌రాగ్(5) మ‌ళ్లీ నిరాశ ప‌రిచాడు. 29 బంతుల్లో రెండు ఫోర్లు, ఐదు సిక్స్‌ల‌తో శాంస‌న్ యాభై ర‌న్స్ చేశాడు. ఆ త‌ర్వాత ధ్రువ్ జురెల్ (18) దంచి కొట్టాడు. హెట్‌మెయిర్ అర్ధ శ‌త‌కంతో చెల‌రేగి జ‌ట్టును గెలిపించాడు. గుజ‌రాత్ బౌల‌ర్ల‌లో ష‌మీ మూడు, ర‌షీద్ ఖాన్ రెండు వికెట్లు తీశారు. నూర్ అహ్మ‌ద్ ఒక వికెట్ తీశారు.

