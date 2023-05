May 15, 2023 / 07:35 PM IST

IPL 2023 : ఐపీఎల్ ప‌ద‌హారో సీజ‌న్ ర‌స‌వ‌త్త‌రంగా సాగుతోంది. ప్లే ఆఫ్స్‌లో నిలిచేందుకు ఆరు జ‌ట్లు పోటీ ప‌డుతున్నాయి. సీజ‌న్ చివ‌రి ద‌శ‌కు వ‌చ్చినా కూడా ప్లే ఆఫ్స్ బెర్తులు మాత్రం ఇంకా ఖ‌రారు కాలేదు. దాంతో, రేసులో నిలిచే జ‌ట్లు ఏవి? అనే ఆస‌క్తి క్రికెట్ అభిమానులంద‌రిలో మొద‌లైంది. ఎందుకంటే.. ప్ర‌స్తుతానికి తొమ్మిది మ్యాచ్‌లు మిగిలాయంతే. దాంతో, ఏ జ‌ట్లు రేసులో నిలుస్తాయి? అనేది ప‌రిశీలిద్దాం..

ఈ సీజ‌న్‌లో ప్లే ఆఫ్స్ రేసు నుంచి ఇప్ప‌టికే ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్ వైదొలిగింది. గుజ‌రాత్ టైటాన్స్, చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్, ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్, ముంబై ఇండియ‌న్స్, రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు మ‌ధ్య పోటీ నెల‌కొంది. డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ గుజ‌రాత్‌కు ఇంకా రెండు మ్యాచ్‌లు ఆడాల్సి ఉంది. వాటిలో ఒక మ్యాచ్ గెలిచినా లేదా రెండో స్థానంలో ఉన్న సీఎస్కే ఒక్క మ్యాచ్‌లో విజ‌యం సాధించినా గుజ‌రాత్ జ‌ట్టు ఎంచ‌క్కా ప్లే ఆఫ్స్ చేరుతుంది.

ఐపీఎల్ ట్రోఫీతో గుజ‌రాత్ టైటాన్స్ కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా

16 పాయింట్లు ఉన్న గుజ‌రాత్ రెండు మ్యాచుల్లో ఓడిపోయి ల‌క్నో, సీఎస్కే గెలిస్తే 17 పాయింట్ల‌తో మొద‌టి, రెండో స్థానాల్లో నిలుస్తాయి. దాంతో, గుజ‌రాత్, ముంబై, ఆర్సీబీ, పంజాబ్ కింగ్స్ జ‌ట్లు మిగ‌తా రెండు బెర్తుల కోసం పోటీప‌డ‌తాయి. గుజ‌రాత్ – 13 మ్యాచుల్లో 8 విజ‌యాల‌తో 15 పాయింట్లు సాధించింది. నెట్ ర‌న్‌రేటు 0.761 ఉంది.

All eyes 👀 on the 𝙋𝙤𝙞𝙣𝙩𝙨 𝙏𝙖𝙗𝙡𝙚!

At the end of Match 6️⃣1️⃣ of #TATAIPL 2023, here’s how the Points Table stands! 🙌

Which position is your favourite team on currently? 🤔 pic.twitter.com/WWqob5cAA1

— IndianPremierLeague (@IPL) May 14, 2023