ముంబై - మ‌ధ్వాల్, ర‌మ‌న్‌దీప్, బ్రెవిస్, వారియ‌ర్, ష్లోకీన్.

గుజ‌రాత్ - శుభ్‌మ‌న్ గిల్, కేఎస్ భ‌ర‌త్, శివం మావి, సాయి కిశోర్.

Playing 1️⃣1️⃣s for tonight’s game are here 💪

Who is winning this folks? 🤔

Follow the Match: https://t.co/o61rmJWtC5#TATAIPL | #MIvGT pic.twitter.com/6pMSOnlIPD

— IndianPremierLeague (@IPL) May 12, 2023