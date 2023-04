LSG vs GT Live updates | లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌‌ Vs గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ లైవ్‌ అప్డేట్స్‌

కేఎల్ రాహుల్(50) హాఫ్ సెంచ‌రీ బాదాడు. రాహుల్ తెవాటియా బౌలింగ్‌లో సింగిల్ తీసి ఫిఫ్టీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. కృనాల్ పాండ్యా(17) క్రీజులో ఉన్నాడు.

Another captain's knock in the #LSGvGT clash 🙌

It's @klrahul this time who reaches his FIFTY 👌👌@LucknowIPL cruising in the chase!

Follow the match ▶️ https://t.co/TtAH2CiXVI#TATAIPL | #LSGvGT pic.twitter.com/4GZmaIGbWT

— IndianPremierLeague (@IPL) April 22, 2023