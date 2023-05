May 20, 2023 / 06:59 PM IST

IPL 2023 : ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్ 68వ మ్యాచ్‌లో కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్ ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్ త‌ల‌ప‌డుతున్నాయి. 15 పాయింట్ల‌తో ఉన్న‌ల‌క్నో ఈ మ్యాచ్‌లో గెలిచి ఫ్లే ఆఫ్స్ బెర్తు ద‌క్కించుకోవాలిని భావిస్తోంది. అయితే.. సొంత గ‌డ్డ‌పై విజ‌యం సాధించి టోర్నీని ముగించాల‌ని కోల్‌క‌తా ప‌ట్టుద‌ల‌తో ఉంది. గ‌త మ్యాచ్‌లో దంచిన మార్క‌స్ స్టోయినిస్, నికోల‌స్ పూర‌న్, కృనాల్ పాండ్యా ల‌క్నోకు కీల‌కం కానున్నారు. మ‌రోవైపు నితీశ్ రానా సేన‌ స్పిన్న త్ర‌యాన్ని న‌మ్ముకుంది. ఫినిష‌ర్ రింకూ సింగ్ ఉండ‌నే ఉన్నాడు. ఈ మ్యాచ్ ఫ‌లితం ప్లే ఆఫ్స్ రేసును మ‌రింత ఆస‌క్తిక‌రంగా మార్చ‌నుంది. దీంతో, అంద‌రి దృష్టి ఈ గేమ్‌పైనే ఉంది.

The action soon shifts to Kolkata 🏟️@KKRiders face @LucknowIPL in Match 6️⃣8️⃣ of #TATAIPL 2023 👌🏻👌🏻

Who will win this gripping contest?#TATAIPL | #KKRvLSG pic.twitter.com/6xNfNmctGt

— IndianPremierLeague (@IPL) May 20, 2023