April 13, 2023 / 11:31 PM IST

IPL 2023 : ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్‌లో మ‌రో ఉత్కంఠ పోరు. ఆఖ‌రి ఓవ‌రి వ‌ర‌కు ఫ‌లితం తేలని మ్యాచ్‌లో ఢిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ గుజ‌రాత్ టైట‌న్స్ విజేత‌గా నిలిచింది. భీక‌ర ఫామ్‌లో ఉన్న‌ ఓపెన‌ర్‌ శుభ్‌మ‌న్ గిల్(67) అర్ధ శ‌త‌కంతో క‌దం తొక్క‌డంతో పంజాబ్ కింగ్స్‌పై 7 6 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. దాంతో మూడో విజ‌యం ఖాతాలో వేసుకుంది. మొద‌ట పంజాబ్‌ను 153కే క‌ట్ట‌డి చేసిన గుజ‌రాత్.. ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌ను పూర్తి చేసింది. డేవిడ్ మిల్ల‌ర్(17) మ‌రోసారి కీల‌క ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. దాంతో, సొంత గ్రౌండ్‌లో నెగ్గాల‌నుకున్న‌ పంజాబ్‌కు నిరాశే మిగిలింది.

సామ్ క‌ర‌న్ వేసిన 20వ ఓవ‌ర్లో ఏడు ప‌రుగులు కావాలి. రెండో బంతికి శుభ్‌మ‌న్ గిల్(67) బౌల్డ్ అయ్యాడు. దాంతో, స్టేడియం హోరెత్తిపోయింది. రాహుల్ తెవాటియా(5) బౌండ‌రీ కొట్టి గుజ‌రాత్‌ను గెలిపించాడు. డేవిడ్ మిల్ల‌ర్(17) నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. పంజాబ్ బౌల‌ర్ల‌లో క‌గిసో ర‌బాడ‌, హ‌ర్‌ప్రీత్ బ్రార్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, సామ్ క‌ర‌న్ ఒక్కో వికెట్ తీశారు.

.@ShubmanGill brings up his 5️⃣0️⃣* 👏 👏@gujarat_titans need 34 runs in 24 balls.

Follow the match ▶️ https://t.co/RkqkycoCcd #TATAIPL | #PBKSvGT pic.twitter.com/cZZnq6h1Vt

— IndianPremierLeague (@IPL) April 13, 2023