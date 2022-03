March 18, 2022 / 07:27 PM IST

ఐపీఎల్ 2022లో పాల్గొనే జట్లు చాలా వరకు కొత్త జెర్సీలతో అభిమానులను అలరిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ జాబితాలో తాజాగా సన్‌రైజర్స్ హైదరబాద్ కూడా చేరింది. పాత జెర్సీకి వీడ్కోలు పలికిన ఈ ఫ్రాంచైజీ పూర్తి ఆరెంజ్ కలర్‌లో కొత్త జెర్సీని విడుదల చేసింది. టీం కెప్టెన్ కేన్ విలియమ్సన్‌ ఈ జెర్సీలో ఉన్న ఫొటోను ట్వీట్ చేసిన సన్‌రైజర్స్..

‘ఆరెంజ్ ఆర్మర్‌లో కెప్టెన్ విలియమ్సన్’ అంటూ ట్యాగిచ్చింది. అన్ని జట్ల జెర్సీలపై వచ్చినట్లే ఈ జెర్సీపై కూడా మిశ్రమ స్పందనలు వచ్చాయి. కొంతమంది అభిమానులు సూపర్‌గా ఉందని కామెంట్లు చేస్తుంటే.. మరికొందరు మాత్రం అమెరికా జైల్లో ఖైదీలు కూడా ఇలాంటి డ్రెస్సులే వేసుకుంటారంటూ జోకులు పేలుస్తున్నారు. ఏదేమైనా ఈ కొత్త జెర్సీతో అయినా జట్టు తలరాత మారుతుందని ఫ్రాంచైజీ, అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.

గతేడాది అత్యంత చెత్త ప్రదర్శనతో పాయింట్ల పట్టికలో అట్టడుగున నిలిచిన సన్‌రైజర్స్.. ఈ ప్రదర్శన కన్నా డేవిడ్ వార్నర్‌ను అర్ధంతరంగా కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పించడం, ఆ తర్వాత జట్టు నుంచి తప్పించడం వంటి కాంట్రవర్సీలతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడింది. ఈ ఏడాది కూడా సైమన్ కాచ్‌ను జట్టు అసిస్టెంట్ కోచ్‌గా నియమించగా.. కొత్త సీజన్ ప్రారంభానికి ముందే అతను రాజీనామా చేయడంతో మరో కాంట్రవర్సీకి బీజం పడింది.

అయితే కోచింగ్ విషయంలో మాత్రం మిగతా జట్లతో పోలిస్తే సన్‌రైజర్స్ బలంగానే ఉందని చెప్పాలి. బ్యాటింగ్ కోచ్‌గా బ్రయాన్ లారా, బౌలింగ్ కోచ్‌గా డేల్ స్టెయిన్, స్పిన్ కోచ్ అండ్ స్ట్రాటజీ కోచ్‌గా ముత్తయ్య మురళీధరన్‌తోపాటు హెడ్ కోచ్‌గా టామ్ మూడీ ఈ జట్టుకు సేవలందిస్తున్నారు. మరి ఈ సీజన్‌లో సన్‌రైజర్స్ ఎలా రాణిస్తారో చూడాలి.

Here’s the first look of Captain Kane in the #OrangeArmour.#Jersey #OrangeArmy #ReadyToRise #TATAIPL pic.twitter.com/ODlvKFuzik

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) March 17, 2022