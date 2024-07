July 22, 2024 / 09:21 PM IST

Abhinav Bindra : ఒలింపిక్స్‌లో వ్య‌క్తిగ‌త‌ స్వ‌ర్ణంతో చ‌రిత్ర సృష్టించిన అభిన‌వ్ బింద్రా (Abhinav Bindra)కు అరుదైన గౌర‌వం ల‌భించింది. అంత‌ర్జాతీయ ఒలింపిక్స్ క‌మిటీ బింద్రాకు అత్యున్న‌త పుర‌స్కారం ప్ర‌క‌టించింది. సోమ‌వారం ఐఓసీ ఈ మాజీ షూట‌ర్‌కు ‘ఒలింపిక్ ఆర్డ‌ర్ అవార్డు'(Olympic Order Award)ను ప్ర‌దానం చేసింది. విశ్వక్రీడ‌ల్లో ప‌త‌కంతో మెర‌వ‌డ‌మే కాకుండా, ఒలింపిక్స్‌కు విశేష‌మైన ప్రాచుర్యం క‌ల్పించినందుకుగానూ బింద్రాకు ఈ అత్యున్న‌త అవార్డు ఇస్తున్న‌ట్టు ఐఓసీ వెల్ల‌డించింది. ఈ విష‌యాన్ని భార‌త క్రీడాశాఖ మంత్రి మ‌న్సుఖ్ మాండ‌వీయ(Mansukh Mandaviya) ఎక్స్ వేదిక‌గా తెలియ‌జేశారు.

‘ఒలింపిక్ క్రీడ‌ల ప్రచారంలో విశేష సేవ‌ల‌కుగానూ ఒలింపిక్ ఆర్డ‌ర్ అవార్డు గెలుపొందిన అభిన‌వ్ బింద్రాకు ధ‌న్య‌వాదాలు. ఈ గౌర‌వంతో యావ‌త్ దేశం గ‌ర్వ‌ప‌డుతోంది. ఈ అవార్డుకు బింద్రా అన్నివిధాలా అర్హుడు. అత‌డి పేరు ఒక్క‌టే ఎంద‌రో షూట‌ర్లు, ఒలింపిక్స్‌లో పోటీ పడేవాళ్ల‌కు స్ఫూర్తి మంత్రం అయింది’ అని మ‌న్సుఖ్ త‌న పోస్ట్‌లో రాసుకొచ్చారు.

— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) July 22, 2024