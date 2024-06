June 28, 2024 / 10:25 PM IST

Inzamam-ul-Haq : భార‌త కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ‌(Rohit Sharma)కు పాకిస్థాన్ దిగ్గ‌జం ఇంజ‌మామ్ ఉల్ హ‌క్(Inzamam-ul-Haq) కౌంట‌ర్ ఇచ్చాడు. బాల్ ట్యాంప‌రింగ్ వ్య‌వ‌హారంపై హిట్‌మ్యాన్ కామెంట్‌పై స్పందిస్తూ.. ‘బంతి రివ‌ర్స్ సింగ్ ఎలా అవుతుంది? ఏ పిచ్ మీద అవుతుంది? వంటి విష‌యాల‌ను రోహిత్ మాకు చెప్పాల్సిన అవ‌స‌రం లేదు. అత‌డు రివ‌ర్స్ స్వింగ్ గురించి ఒక టీచ‌ర్‌కే పాఠాలు చెప్పాల్సిన ప‌ని లేదు’ అని ఇంజ‌మామ్ మండిప‌డ్డాడు. ఆస్ట్రేలియాతో సూప‌ర్ 8 మ్యాచ్ త‌ర్వాత నుంచి రోహిత్, ఇంజీల మ‌ధ్య‌ బాల్ ట్యాంప‌రింగ్ వివాదంపై మాట‌ల యుద్ధం న‌డుస్తోంది.

అస‌లేం జ‌రిగిందంటే..? సూప‌ర్ 8 ఆఖ‌రి మ్యాచ్‌లో భార‌త జ‌ట్టు ఆసీస్‌ను చిత్తు చేసింది. ఆ మ్యాచ్‌లో యువ పేస‌ర్ అర్ష్‌దీప్ సింగ్ అద్భుతంగా రాణించాడు. అయితే.. టీమిండియా విక్ట‌రీపై ఓ టీవీ చ‌ర్చ‌లో మాట్లాడిన ఇంజ‌మామ్.. అర్ష్‌దీప్ బాల్ ట్యాంప‌రింగ్‌కు పాల్ప‌డి ఉంటాడ‌ని ఆరోపించాడు. దాంతో, రోహిత్ పాక్ లెజెండ్‌కు గ‌ట్టిగా బుద్ది చెప్పాల‌ని భావించాడు.

