August 4, 2024 / 05:23 PM IST

Wanindu Hasaranga : టీమిండియా చేతిలో సొంత గడ్డ‌పై పొట్టి సిరీస్ కోల్పోయిన శ్రీ‌లంక‌ (Srilanka)కు భారీ షాక్. స్టార్ స్పిన్న‌ర్ వ‌నిందు హ‌స‌రంగ‌ (Wanindu Hasaranga) వ‌న్డే సిరీస్ ఆఖ‌రి రెండు మ్యాచ్‌ల‌కు దూర‌మ‌య్యాడు. తొడ కండ‌రాల గాయం (Harmstring Injury)తో బాధ ప‌డుతున్న హ‌స‌రంగ‌కు లంక విశ్రాంతినిచ్చింది.

తొలి వ‌న్డేలో బౌలింగ్ చేస్తుండ‌గా హ‌స‌రంగ నొప్పితో బాధ ప‌డ్డాడు. మ్యాచ్ అనంత‌రం అత‌డికి ఎంఆర్ఐ స్కాన్ తీయ‌గా తీవ్ర గాయ‌మైన‌ట్టు తేలింది. దాంతో, చివ‌రి రెండు వ‌న్డేలకు హ‌స‌రంగ స్థానంలో లెగ్ స్పిన్న‌ర్

జెఫ్రే వండ‌ర్‌సే (Jeffrey Vandersey)ను సెలెక్ట‌ర్లు ఎంపిచ చేశారు.

🚨 Wanindu Hasaranga will miss the remainder of the ODI series, as the player has suffered an injury to his left hamstring. 🚨

He experienced pain in his left hamstring while delivering the last ball of his 10th over during the first ODI.

An MRI performed on the player,… pic.twitter.com/BWcv6l4k3a

— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) August 3, 2024