Ishan Kishan: ఇండియా-సౌతాఫ్రికా సిరీస్‌ నుంచి తప్పుకున్నది ఇందుకేనా..? గేమ్‌ షో లు ఆడేందుకు వచ్చావా ఇషాన్‌..?

December 20, 2023 / 04:32 PM IST

Ishan Kishan: త్వరలో దక్షిణాఫ్రికాతో మొదలుకాబోయే టెస్టు సిరీస్‌లో సభ్యుడిగా ఉన్నప్పటికీ వ్యక్తిగత కారణాలున్నాయని బీసీసీఐకి చెప్పిన ఇషాన్‌ కిషన్‌ స్వదేశానికి వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఇషాన్‌ భారత్‌కు తిరిగిరావడానికి ఉసిగొల్పిన ‘వ్యక్తిగత కారణం’ ఏంటనేది ఇప్పటికీ స్పష్టత లేకపోయినా ఈ యువ వికెట్‌ కీపర్‌ బ్యాటర్‌ మాత్రం గేమ్‌ షో కోసం భారత్‌కు వచ్చాడా..? బాలీవుడ్‌ బిగ్‌ బి అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ హోస్ట్‌గా వ్యవహరించే ప్రముఖ గేమ్‌ షో ‘కౌన్‌ బనేగా కరోడ్‌పతి’షోలో ప్రత్యక్షమయ్యాడు. ఇంకేం.. ఫ్యాన్స్‌ ఊరుకుంటారా..?

ఇషాన్‌ కిషన్‌ తాజాగా భారత మహిళా క్రికెటర్‌ స్మృతి మంధానతో కలిసి అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ షో లో కనిపించాడు. దీంతో నెటిజన్లు ఇషాన్‌ను ఆటాడుకుంటున్నారు. ‘కేబీసీ కోసం ఇషాన్‌ దక్షిణాఫ్రికా సిరీస్‌ నుంచి తప్పుకున్నాడా..?’, ‘ఎలాగో దక్షిణాఫ్రికాతో టెస్టులు ఆడినా బెంచ్‌కే పరిమితమవ్వాల్సి వస్తుందని ఇండియాకు వచ్చి కేబీసీ షో ఆడుతున్నావా..?. మంచి నిర్ణయం..’ అని కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు.

Ishan kishan withdrawn his name just for KBC?

అయితే ఇషాన్‌ తో త్వరలో టెలికాస్ట్‌ కాబోయే ఈ షోను నిర్వాహకులు భారత్‌ – ఆస్ట్రేలియా సిరీస్‌ సందర్భంగానే షూట్‌ చేశారని అతడి అభిమానులు వాపోతున్నారు. సౌతాఫ్రికాకు బయల్దేరడానికంటే ముందే ఇషాన్‌ ఈ షోలో పాల్గొన్నాడని, అది తెలుసుకోకుండా ప్రోమో పోస్టర్‌ను మాత్రం విడుదల చేయడం కరెక్ట్‌ కాదని చెబుతున్నారు. కాగా ఇషాన్‌ తప్పుకోవడంతో ఆంధ్రా క్రికెటర్‌ కోన శ్రీకర్‌ భరత్‌.. అతడి స్థానాన్ని భర్తీ చేయనున్నాడు. ప్రస్తుతం భారత జట్టు దక్షిణాఫ్రికాతో వన్డే సిరీస్‌ ఆడుతుండగా డిసెంబర్‌ 26 నుంచి టెస్టు సిరీస్‌ ఆడాల్సి ఉంది. భారత స్టార్‌ ఆటగాళ్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్‌ కోహ్లీ, రవిచంద్రన్‌ అశ్విన్, జస్ప్రిత్‌ బుమ్రాలు వరల్డ్‌ కప్‌ తర్వాత తొలిసారిగా ఈ సిరీస్‌లోనే ఆడనున్నారు.

Good decision by ishan kishan to miss bench of south Africa series and go in KBC@SGanguly99 @vikrantgupta73

— Mustaq Khan (@MustaqK52496545) December 20, 2023