Shubman Gill: టెస్టులలో గిల్‌ వైఫల్యానికి కారణమదే : గవాస్కర్‌

December 31, 2023 / 08:01 PM IST

Shubman Gill: టీమిండియా యువ సంచలనం శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ పరిమిత ఓవర్ల క్రికెట్‌లో భారత జట్టు భవిష్యత్‌ స్టార్‌గా ఎదుగుతున్నా టెస్టులలో మాత్రం ఇప్పటికీ అతడు తన మార్కును చూపెట్టేలేకపోయాడు. ఈ ఏడాది వన్డేలతో పాటు ఐపీఎల్‌లో దుమ్మురేపే ప్రదర్శనలతో అదరగొట్టిన గిల్‌.. టెస్టులలో మాత్రం దారుణంగా విఫలమయ్యాడు. విరాట్‌ కోహ్లీ వారసుడిగా గుర్తింపు పొందుతున్న గిల్‌ టెస్టులలో విఫలమవడానికి కారణం దూకుడుగా ఆడటమే అని గవాస్కర్‌ అన్నాడు.

దక్షిణాఫ్రికా వేదికగా జరుగుతున్న టెస్టు సిరీస్‌లో భాగంగా సెంచూరియన్‌ టెస్టులో గిల్‌ మరోసారి విఫలమైన నేపథ్యంలో సన్నీ మాట్లాడుతూ… ‘టెస్టులలో గిల్‌ చాలా దూకుడుగా ఆడుతున్నాడు. పరిమిత ఓవర్ల క్రికెట్‌తో పోల్చితే టెస్టు క్రికెట్‌ చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. ఈ రెండింటి మధ్య వ్యత్యాసం బాల్‌. వైట్‌ బాల్‌తో పోల్చితే రెడ్‌ బాల్‌ వేగంగా మూవ్‌ అవుతుంది. బాల్‌ ఎక్కువ బౌన్స్‌ అవుతుంది. అతడు దీనిని మనసులో పెట్టుకోవాలి…’ అని అన్నాడు.

Sunil Gavaskar said, “Shubman Gill is playing a bit too aggressively in Test cricket. The red ball moves a little more than the white ball in the air and off the pitch as well. It bounces a little more too. He should keep that in mind”. (Star). pic.twitter.com/hLRA0u5I0l

