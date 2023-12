December 26, 2023 / 06:48 PM IST

INDvsSA 1st Test: సఫారీ పేసర్‌ కగిసొ రబాడా ఐదు వికెట్లతో విజృంభించడంతో సెంచూరియన్‌ వేదికగా జరుగతున్న తొలి టెస్టులో భారత్‌ ఎదురీదుతోంది. సెంచూరియన్‌లోని సూపర్‌స్పోర్ట్‌ పార్క్‌ వేదికగా జరుగుతున్న తొలి టెస్టులో టాస్‌ ఓడి మొదట బౌలింగ్‌ చేసిన సౌతాఫ్రికాకు వరుస బ్రేకులిస్తున్న రబాడా.. రోహిత్‌, విరాట్‌, శ్రేయస్‌ వంటి స్టార్‌ బ్యాటర్లను పెవిలియన్‌ చేర్చాడు. రబాడ విజృంభణతో టీ విరామానికి భారత్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 50 ఓవర్లు ముగిసేసరికి ఏడు వికెట్లు కోల్పోయి 176 పరుగులు చేసింది. కెఎల్ రాహుల్‌ (39 బ్యాటింగ్‌), బుమ్రా (0 నాటౌట్‌) క్రీజులో ఉన్నారు.

రబాడా అరుదైన ఘనత..

సౌతాఫ్రికా పేసర్‌ రబాడా ఐదు వికెట్లు తీయడంతో పాటు మరో అరుదైన ఘనత సొంతం చేసుకున్నాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో సౌతాఫ్రికా తరఫున ఐదు వందల వికెట్లను పూర్తిచేసుకున్నాడు. సౌతాఫ్రికా తరఫున ఈ ఘనత సాధించిన బౌలర్లలో రబాడా ఏడో స్థానంలో ఉన్నాడు. షాన్‌ పొలాక్‌ (823), డేల్‌ స్టెయిన్‌ (697), ముఖయా ఎన్తిని (661), అలెన్‌ డొనాల్డ్‌ (602), జాక్వస్‌ కలిస్‌ (572), మోర్నీ మోర్కెల్‌ (535) తర్వాత రబాడ ఉన్నాడు.

28 ఏండ్ల రబాడ ఇప్పటివరకూ 61 టెస్టులు ఆడి 285 వికెట్లు తీయగా 101 వన్డేలలో 157 వికెట్లు పడగొట్టాడు. 56 టీ20లు ఆడ 58 వికెట్లు తీశాడు. శార్దూల్‌ వికెట్‌ అతడికి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో 500వ వికెట్‌. టెస్టులలో ఐదు వికెట్ల ప్రదర్శన చేయడం రబాడకు ఇది 14వ సారి.. తాజా మ్యాచ్‌లో ఐదో ఓవర్లోనే రోహిత్‌ను ఔట్‌ చేసిన రబాడ.. ఆ తర్వాత శ్రేయస్‌ (31), కోహ్లీ (38), అశ్విన్‌ (8), శార్దూల్‌ (24) వికెట్లను కూడా ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.

