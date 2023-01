కాలా చస్మా పాటకు స్టెప్పులేస్తూ సందడి చేసిన అండర్‌ -19 మహిళలు

January 30, 2023 / 10:47 AM IST

ICC Womens U-19 T20 World Cup | ఐసీసీ తొలిసారి నిర్వహించిన ప్రతిష్ఠాత్మక అండర్‌-19 మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్‌లో.. ఆల్‌రౌండ్‌ ప్రదర్శనతో భారత అమ్మాయిలు అదరగొట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్‌పై 7 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించారు. ఈ విజయంతో దేశం మొత్తం సంబరాలు చేసుకుంటోంది. ఇదే సందర్భంలో మన అమ్మాయిలు కూడా సంబరాల్లో మునిగిపోయారు. గెలుపుతో పట్టరాని సంతోషంతో చిందులేశారు. బాలీవుడ్‌ బ్యూటీ కత్రినా కైఫ్‌ స్టెప్పులతో ఉర్రూతలింగించిన ‘కాలా చస్మా’ పాటకు స్టేడియంలో తమదైన శైలిలో స్టెప్పులేస్తూ సందడి చేశారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను ఐసీసీ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్టు చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్‌ అవుతోంది.

మరోవైపు అండర్‌-19 మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్‌ గెలవడంలో పలువురు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. తొలిసారి నిర్వహించిన ఈ టోర్నీలో భారత్‌ చాంపియన్‌గా అవతరించడం ఆనందంగా ఉందంటూ ట్వీట్లు చేస్తున్నారు. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, ప్రధాని మోదీ తదితరులు అమ్మాయిలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

టాస్‌ ఓడి మొదట బ్యాటింగ్‌ చేసిన ఇంగ్లండ్‌.. 17.1 ఓవర్లలో 68 పరుగులకు ఆలౌటైంది. రియానా మెక్‌డొనాల్డ్‌ (19) టాప్‌ స్కోరర్‌ కాగా.. భారత బౌలర్లలో టిటాస్‌ సధు, అర్చనా దేవి, పార్షవి చోప్రా తలా రెండు వికెట్లు పడగొట్టారు. అనంతరం లక్ష్యఛేదనలో యంగ్‌ ఇండియా 14 ఓవర్లలో 3 వికెట్లు కోల్పోయి 69 పరుగులు చేసింది. తెలంగాణ యువ కెరటం గొంగడి త్రిష (24), సౌమ్య తివారి (24), కెప్టెన్‌ షఫాలీ వర్మ (15) రాణించారు. టిటాస్‌ సధుకు ‘ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌’, ఇంగ్లండ్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ గ్రేస్‌ స్క్రీవెన్స్‌కు ‘ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది సిరీస్‌’ అవార్డులు దక్కాయి. మహిళల విభాగంలో ఇప్పటి వరకు భారత జట్టు ఒక్క ఐసీసీ టోర్నీ కూడా గెలువలేకపోగా.. ఇప్పుడు బాలికలు ఆ లోటు తీర్చారు.

Congratulations to Team India for winning the inaugural Under 19 Women’s T20 World Cup for Cricket! These talented young girls put up outstanding performance. These champions are an inspiration for our youth, especially the girls. The historic win has made India proud.

— President of India (@rashtrapatibhvn) January 29, 2023